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Teknofest güneydoğu'da çocukların hayalleriyle bakanlığın stantları buluştu

Bakan Murat Kurum, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te bakanlığın 14 standının faaliyetlerini paylaşarak COP31 maskotu Caretta'yı tanıttı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Teknofest güneydoğu'da çocukların hayalleriyle bakanlığın stantları buluştu

Bakan Kurum'un paylaşımı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST kapsamında bakanlığın stantlarından görüntüler paylaştı. Paylaşımına "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye’nin geleceği burada. Burası TEKNOFEST Güneydoğu" notunu düşen Kurum, etkinliğin gençlerle doğrudan buluştuğunu vurguladı.

Bakanlığın varlığı ve iş birlikleri:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 14 stantla yer aldı. Stantlarda bakanlığın politika ve uygulamalarına dair bilgilendirme yapılarak ziyaretçilere doğrudan temas imkânı sağlandı.

Uygulamalı deneyimler ve COP31 tanıtımı:

İklim Değişikliği Başkanlığı standında, Türkiye'nin bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi hakkında ziyaretçilere bilgilendirme yapıldı. COP31'in resmi maskotu Caretta, yapay zeka uygulaması aracılığıyla katılımcılarla buluştu ve dikkat çekti.

Stantlardaki etkinlikler arasında deprem simülasyon maketleri ile yapı güvenliği ve test süreçlerinin uygulamalı sunumları, Sıfır Atık atölyeleri, karbon ayak izi ölçümü ve Kahoot bilgi yarışması gibi etkileşimli uygulamalar yer aldı. Ayrıca Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi yarışması ile sanal gerçeklik uygulamaları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

TEKNOFEST Güneydoğu'da kurulan bu stantlar, gençleri ve aileleri bilgilendirmenin yanı sıra bakanlığın sürdürülebilirlik, afet güvenliği ve iklim politikalarını geniş kitlelere aktarma amacı taşıyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN TEKNOFEST KAPSAMINDA BAKANLIĞIN FAALİYETLERİNİN ANLATILDIĞI STANTLARDAN GÖRÜNTÜLERİ ‘ÇOCUKLARIMIZ BURADA, HAYALLERİ BURADA, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ BURADA. BURASI TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’ NOTUYLA PAYLAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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