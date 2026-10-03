Afetlere müdahale kapasitesi psikolojik ilk yardım eğitimleriyle güçlendiriliyor

Yalova'da, afet ve acil durumlar sonrasında sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla "Afet ve Acil Durumlarda Psikolojik İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimler, Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri birimi koordinasyonunda, Müdürlüğün Psikososyal Destek Eğiticisi Psikolojik Danışman İsmail Hakkı Yeşilyurt tarafından verildi.

Eğitimin içeriği:

Program sırasında afet ve acil durumların bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri, afetten etkilenen kişilerle etkili iletişim kurma yöntemleri, temel psikolojik ilk yardım yaklaşımları, psikososyal ihtiyaçların doğru değerlendirilmesi ve sahada dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara uygulama odaklı bilgiler ve vaka temelli yönlendirmeler sunuldu.

Uygulama, hedefler ve devamlılık:

Destek çözüm ortağı kurum personeline yönelik eğitimler Müdürlüğün hizmet binasındaki toplantı salonunda, İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik oturum ise İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirildi. Eğitimlerle amaçlanan; afetlerde görev alacak personelin psikososyal destek alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi ve afetten etkilenen bireylere daha etkin, nitelikli hizmet sunulmasıdır.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.

YALOVA’DA AFET VE ACİL DURUMLAR SONRASINDA SUNULACAK PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİNİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI VE MÜDAHALE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA PERSONELE YÖNELİK "AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.