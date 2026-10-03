kto organ seçimlerinde yüksek katılım ve çekişme: adaylar birlik çağrısı yaptı

KTO organ seçimleri başladı

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) organ seçimleri sabah saatlerinde Dünya Ticaret Merkezi’nde başladı. Alanda yoğun bir katılım görülürken, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Üyeler oy kullanmak için alana gelerek listelerini alıp sandığa yöneldi.

Oy kullanma süreci:

Seçimde oy verme işlemleri sabah erken saatlerde başladı. Üyeler, KTO Başkanı ve Başkan Adayı Ömer Gülsoy’un yer aldığı kırmızı liste ile diğer başkan adayı Ali Alkan’ın yer aldığı mavi listeyi alarak oy kullandı. Sandık başında, seçime katılımın yüksek olmasının odanın saygınlığı için önemli olduğu vurguları öne çıktı.

Adayların mesajları:

KTO Başkanı ve Başkan Adayı Ömer Gülsoy, seçim alanında yaptığı açıklamada kuruluşun geçmişine atıfta bulunarak, "126 yıllık köklü bir tarihi olan Ticaret Odamızın organ seçimleri var. Güzel bir atmosferde, güzel bir havada, iyi bir katılımla organ seçimlerini yapıp 61 komitede iş dünyasına hizmet edecek arkadaşlarımızın seçimi var. Biz yıllardır, 'Birlikte güçlüyüz' diyoruz. Rifat Başkanımızın da çok sık kullandığı 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' şiarıyla da biz çalışmaya devam ediyoruz. Üyelerimizin odalarına sahip çıkmak, odalarının saygınlığına gölge düşürmemek için iyi bir katılımı var. Bu katılımla da inşallah sandıklar zedelenmeden her bir oyumuzla burada rahat ve huzur içerisinde, suhuletle, nezaketli bir şekilde seçim geçiriyoruz. Ben tüm katılımcılara, katılıp buraya gelen üyelerimize, oy verenlere hepsine de teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde tam gaz, aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla iş dünyamızın önünü açmak, onlara yeni bir vizyon kazandırmak, şehrimizin ekonomisine, ticaretine ne kadar daha fazla katkı verebiliriz, 1 dolar daha fazla nasıl ihracat edebiliriz diye tam gaz çalışmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi.

Diğer başkan adayı Ali Alkan da katılımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Demokrasi şöleni yaşıyoruz. Komitedeki seçime giren arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah Kayseri’mize, memleketimize, milletimize hayırlı olur. Kayseri ticaretine inşallah yön verecek şekilde çalışmalar içerisinde oluruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle ilgili ve Kayseri’mizin hak ettiği noktada olmasıyla ilgili tüm gücümüzle çalışıp, mücadele edip hak ettiğimiz noktaya getirmek istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Üyelerimizin emeklerine sağlık. Üyelerimizin seçime katılıp odasına sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasi destek ve güvenlik önlemleri:

Seçim alanını ziyaret eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte üyeleri selamladı. Akar, salondaki coşku ve katılımı överek, adayların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. "Salondaki coşku, salondaki katılım son derece heyecan verici" diyen Akar, seçim sonunda seçilecek arkadaşın etrafında toplanarak şehir için ticari çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Hulusi Akar konuşmasında ayrıca ulaşım altyapısının ticaretin hızlanmasındaki önemine değinerek demiryolları, karayolları, otoyollar ve havayolunun kolaylaştırılmasının gerekliliğini ifade etti ve milletvekilleri ile hükümetin bu konuda çalışma yaptığını kaydetti.

Seçim süreci Türkiye’deki demokratik teamüller çerçevesinde nezaket ve disiplin içinde devam ederken, alandaki gözlemler yüksek katılım ve sakin bir atmosfer olduğunu gösterdi. Adayların ve üyelerin paylaştığı ortak vurgu, seçimin ardından birliği koruyup ticaretin gelişimine odaklanmak yönünde oldu.

Seçim sonuçlarının nasıl şekilleneceği, sandıkların kapanmasının ardından netleşecek; ancak gün boyunca öne çıkan unsur, üyelerin odalarına sahip çıkma bilinci ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışma çağrısı oldu.

KAYSERİ TİCARET ODASI'NIN (KTO) ORGAN SEÇİMLERİ BAŞLARKEN, ONLARCA ÜYE OY KULLANMAK İÇİN ALANA GELDİ. KTO BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI ÖMER GÜLSOY SEÇİMLE İLGİLİ, "TAM GAZ ÇALIŞMAYA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEĞİZ" DERKEN, DİĞER BAŞKAN ADAYI ALİ ALKAN İSE, "DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞIYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.