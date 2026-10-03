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Kayseri Devlet Hastanesi'nde yaşlı sağlığına yönelik yeni geri atri polikliniği açıldı

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri için Geriatri Polikliniği açıldı; unutkanlık, depresyon, beslenme sorunları ve düşme riski gibi konular taranacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri Devlet Hastanesi'nde yaşlı sağlığına yönelik yeni geri atri polikliniği açıldı

Kayseri Devlet Hastanesi’nde geri atri polikliniği hizmete girdi

Kayseri Devlet Hastanesi, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yönelik ilk Geriatri Polikliniği’ni açtı. Yeni poliklinik, hastanenin merkez kampüsünde, Acil Servis’in yanında bulunan 7. Blokta hizmet verecek. Amaç; yaşlanma ile artış gösteren sağlık sorunlarını erken dönemde tespit etmek ve bütüncül bir yaklaşım sunmak.

Geriatri Uzmanı Dr. Neziha Özlem Deveci, polikliniğin işleyişi ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Dr. Deveci, hastaların GETAT Merkezi ile karıştırmamaları gerektiğini belirterek, dahiliye uzmanlarının yönlendirmesiyle veya doğrudan gelen 65 yaş üstü bireylerin değerlendirilmesinin yapıldığını söyledi.

poliklinikte yapılan taramalar ve değerlendirmeler:

Poliklinikte öncelikle şeker, tansiyon, tiroit bozuklukları ve böbrek yetmezliği gibi iç hastalıkları kontrol ediliyor. Ardından hastalar, geriatrik sendromlar açısından taranıyor. Bu kapsamda unutkanlık, depresyon, idrar kaçırma, beslenme yetersizliği, çoklu ilaç kullanımı, kemik erimesi, uyku bozuklukları, kas zayıflığı ve düşmelerin varlığı değerlendiriliyor. Dr. Deveci, bu belirtilerin yaşlanmanın doğal bir sonucu sayılmaması gerektiğini vurguladı.

Hastaların doğru tanı alması için kapsamlı bir değerlendirme süreci uygulanıyor; aksi takdirde geriatrik sorunlar gözden kaçabiliyor. Poliklinik, tanı koyma ve gerekli yönlendirmeleri sağlama işlevini üstleniyor.

yaşam tarzı, egzersiz ve beslenme önerileri:

Dr. Deveci, sağlıklı kabul edilen 65 yaş üzeri bireyler için düzenli egzersizi öneriyor. İyi durumda olan hastalara haftanın 5 günü aerobik yürüyüş ve haftanın 2 günü ağırlık/direnç egzersizi tavsiye ediliyor. Hareket kısıtlılığı olanlar içinse otururken yapılabilecek bacak hareketleri ve yarım litrelik su şişesiyle kol egzersizleri gibi basit uygulamalar öneriliyor.

Beslenme konusunda ise protein alımına dikkat çekiliyor. Dr. Deveci, kahvaltıda yumurta ve peynir; öğle ve akşam yemeklerinde et, balık, tavuk veya bakliyat gibi protein kaynaklarının düzenli bulunmasını öneriyor. Kas erimesiyle mücadelede egzersiz ve yeterli protein tüketimi birlikte önem taşıyor.

koruyucu uygulamalar ve kronik hastalık takibi:

Geriatri polikliniği, koruyucu hekimlik uygulamalarını da gündemde tutuyor. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlıların kontrollerini aksatmaması gerektiği belirtiliyor; diyabet ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda düzenli takiplerin önemine dikkat çekiliyor. Ayrıca Dr. Deveci, Ekim ve Kasım döneminde grip aşısı yaptırılmasını öneriyor.

Hastanenin yeni polikliniği, yaşlı sağlığını bütüncül şekilde ele alarak tanı, yönlendirme ve önleyici öneriler sunmayı hedefliyor. Vatandaşların hem dahiliye uzmanlarından yönlendirme alabileceği hem de doğrudan başvurabileceği bu birim, yaşlı bakımında eksik kalan alanlara çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Kayseri Devlet Hastanesi&#039;nde ilk: Geriatri Polikliniği hizmete başladı

Kayseri Devlet Hastanesi'nde ilk: Geriatri Polikliniği hizmete başladı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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