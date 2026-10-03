Yalova OSB'ye karakol: sanayi bölgesinde güvenlik altyapısı güçlendirildi

Yeni karakol göreve başladı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde faaliyet gösterecek karakolun açılışı gerçekleştirildi. Törenle hizmete giren birimin amacı, OSB içinde sunulan güvenlik hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmek olarak açıklandı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta çevrim içi olarak katıldı. Etkinlikte ayrıca Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Türkmen, Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kadri Akar, yönetim kurulu üyeleri ve protokol temsilcileri yer aldı.

Müdahale hızı ve hizmet kapsamı:

Karakolun açılmasıyla birlikte, OSB içindeki güvenlik ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale etmesi hedefleniyor. Yeni yapı ile OSB içerisindeki güvenlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve acil durumlarda zaman kaybının azaltılması planlanıyor.

OSB yönetimi, bölgedeki sanayi kuruluşları, çalışanlar ve ziyaretçilerin güvenliğinin artırılmasının yanı sıra bölgedeki üretim ve yatırımların sürdürülebilirliği açısından da karakolun katkı sağlayacağını vurguladı.

Kamu ve OSB iş birliğinin etkisi:

Törende, sanayi yatırımlarının üretim ve istihdamın ötesinde güvenlik, ulaşım, sağlık ve diğer kamu hizmetleriyle birlikte ele alınmasının önemi üzerinde duruldu. Kamu kurumları ile OSB yönetimi arasındaki iş birliğinin bölgenin gelişimine olumlu yansıdığı belirtildi.

Yalova OSB’de karakolun hizmete girmesiyle birlikte, bölgenin kamu hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi yönünde somut bir adım atılmış oldu ve bölgede güvenlik yönetiminin daha etkin yürütülmesi bekleniyor.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTERECEK KARAKOLUN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KARAKOL İLE OSB İÇERİSİNDE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN VE HIZLI ŞEKİLDE SUNULMASI HEDEFLENİYOR.