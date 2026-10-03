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Afyonkarahisar ticaret borsasında yeni dönem için iki adaylı yarış

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın olağan genel kurulunda yaklaşık 700 üyenin oy kullanacağı seçime Mehmet Mühsürler ve Yücel Genç aday olarak katıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Afyonkarahisar ticaret borsasında yeni dönem için iki adaylı yarış

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda seçimli genel kurul başladı

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın (ATB) olağan genel kurulu borsa binasında gerçekleştirildi. Seçimli genel kurul kapsamında üyeler, borsa gündemini ve yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitmeye başladı.

Seçimde, mevcut başkan Mehmet Mühsürler ile Yücel Genç başkanlık için yarışıyor. İki adayın listeleri yarışırken, katılımın ve oy kullanımının süreç boyunca takip edileceği bildirildi.

Güvenlik ve oy kullanma süreci:

Genel kurul sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı ve sandıklar kurularak oy verme işlemleri başlatıldı. Yaklaşık 700 üyenin oy kullanması bekleniyor; üyeler sırayla sandıklara yönlendiriliyor.

Sonuçların açıklanması:

Seçim sonuçlarının, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların sayımının ardından açıklanması planlanıyor. Genel kurul katılımcıları, resmi sonucun duyurulmasını beklerken süreç izlenmeye devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI&#039;NIN (ATB) OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI. SEÇİMLİ GENEL KURULDA İKİ...

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI'NIN (ATB) OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI. SEÇİMLİ GENEL KURULDA İKİ ADAY YARIŞIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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