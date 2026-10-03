Afyonkarahisar ticaret borsasında yeni dönem için iki adaylı yarış

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda seçimli genel kurul başladı

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın (ATB) olağan genel kurulu borsa binasında gerçekleştirildi. Seçimli genel kurul kapsamında üyeler, borsa gündemini ve yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitmeye başladı.

Seçimde, mevcut başkan Mehmet Mühsürler ile Yücel Genç başkanlık için yarışıyor. İki adayın listeleri yarışırken, katılımın ve oy kullanımının süreç boyunca takip edileceği bildirildi.

Güvenlik ve oy kullanma süreci:

Genel kurul sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı ve sandıklar kurularak oy verme işlemleri başlatıldı. Yaklaşık 700 üyenin oy kullanması bekleniyor; üyeler sırayla sandıklara yönlendiriliyor.

Sonuçların açıklanması:

Seçim sonuçlarının, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların sayımının ardından açıklanması planlanıyor. Genel kurul katılımcıları, resmi sonucun duyurulmasını beklerken süreç izlenmeye devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI'NIN (ATB) OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI. SEÇİMLİ GENEL KURULDA İKİ ADAY YARIŞIYOR.