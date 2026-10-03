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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Koprivnica'dan üç madalyayla döndü

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, 28 Eylül'de başlayan Koprivnica'daki Yıldızlar Balkan Şampiyonası U17'de 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Koprivnica'dan üç madalyayla döndü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Koprivnica'da üç madalyayla tamamladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. 28 Eylül tarihinde başlayan organizasyona 14 ülke katıldı ve kulüp mindere çıkan sporcularıyla 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

müsabaka ve katılım detayları:

Turnuva U17 kategorisinde gerçekleşirken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler performanslarıyla dikkat çekti. Kulüp, şampiyonayı toplamda üç madalya ile tamamladı ve genç kategorideki varlığını gösterdi.

sporcuların bireysel sonuçları:

80 kiloda mücadele eden Rüstem Öztürk, tüm rakiplerini yenerek Balkan şampiyonu oldu. 71 kiloda mindere çıkan Taha Öztürk, çeyrek finalde İsrailli rakibini mağlup edip finale yükseldi ve organizasyonu ikinci olarak tamamladı. Kulübün bir diğer sporcusu Hamza Yakup Oran ise 110 kiloda gösterdiği başarılı performansla gümüş madalya kazandı.

Böylece Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, U17 kategorisinde elde ettikleri madalyalarla şampiyonada göz doldurarak kulübün uluslararası alandaki başarısına katkı sağladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCULARI, HIRVATİSTAN&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YILDIZLAR BALKAN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCULARI, HIRVATİSTAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YILDIZLAR BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA 3 MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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