Andırın'da Altınyayla tarlalarında sabahın ilk ışığında ayçiçeği hasadı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Altınyayla Mahallesi tarlalarında ayçiçeği hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda biçerdöverler yoğun mesai harcıyor, hasat edilen başaklar römorklara yüklenerek sevkiyata hazırlanıyor.

Hasat çalışmaları:

Mahallede yıl boyunca tarlalarda yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadı, dağ manzaralı arazilerde sürdürülen tekniklerle yürütülüyor. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor ve ekipler hasadın hızlı ilerlemesi için yoğun bir çalışma temposu sergiliyor.

Üreticilerin beklentileri:

Üreticiler sezonun verimli geçmesini temenni ediyor ve hasadın kısa sürede tamamlanması için planlı bir şekilde tarlarda mesai yapıyor. Toplanan ürünler römorklarla depolama ve sevkiyat hazırlığı aşamalarına alınıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNE BAĞLI ALTINYAYLA (SİSNE) MAHALLESİ’NDE AYÇİÇEĞİ HASADI BAŞLADI