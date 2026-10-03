kocaeli'de nadir edebiyat eserleri müzayedede

Değerli Eserler Müzayedesi hakkında:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Değerli Eserler Müzayedesi, kitap ve yayıncılık tarihine dair nadir örnekleri koleksiyonerlere sunuyor. Etkinlik, kitap ve edebiyat buluşmalarının yanında sahaf kültürünü görünür kılmayı amaçlıyor.

İki ayrı seansta yapılacak müzayede 4 ve 10 Ekim tarihlerinde, saat 17.00'de Açık Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. Organizasyona toplam 30 sahaf katılıyor ve seçkide 100'e yakın kitap, mecmua, harita ile geçmişe ait belgeler yer alıyor.

İlk seansta öne çıkan eserler:

4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ilk seansta Türk edebiyatı klasikleri ve nadir yayınlar açık artırmaya çıkacak. Seçkide Aziz Nesin'den Hoptirinam ve Bir Sürgünün Anıları, Suat Taşer'den Kayıp Şairler Evrende Ellerimiz ve Özdemir Nutku'dan Şiir Kitabı gibi eserler bulunuyor. Ayrıca Samiha Ayverdi'nin Bir Dünyadan Bir Dünyaya, İsmet Özel'in Taşları Yemek Yasak, Fethi Gemuhluoğlu'nun Gerçek Olan Aşktır ve Cemil Meriç'in Bu Ülke'si ilk seansta alıcı bekleyecek.

Bu oturumda yer alan diğer değerli başlıklar arasında Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı, Mahmud Kemal İnal'ın Son Hattatlar, Edip Cansever'in İlkyaz Şikayetçileri ve Umutsuzlar Parkı ile Günsel Renda'nın Osmanlı Padişah Portreleri ve M. Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı çalışması dikkat çekiyor. Edebiyatın yanı sıra Harp Mecmuası, Osmanlı Saray Kuyumcuları gibi tarih ve kültür yayınları ile 2. Abdülhamid portresinin bulunduğu orijinal tablo ve kumaş üzerine uygulanmış hat levha da ilk seansta sergilenecek.

İkinci seans ve yayımlandıkları yıllara ait nüshalar:

10 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek ikinci seansta yine önemli eserler açık artırmada olacak. Seçkide Sait Faik Abasıyanık'ın Lüzumsuz Adam, Kemal Tahir'in Göl İnsanları, Ferit Edgü'nün Kaçkınlar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban, Attila İlhan'ın Ben Sana Mecburum, Cemal Süreya'nın Sevda Sözleri ve Nihal Atsız'ın Deli Kurt gibi isimlerin eserleri yer alıyor.

İkinci seansta ayrıca Nilgün Marmara'nın Daktiloya Çekilmiş Şiirler, Halit Fahri Ozansoy'un Bir Dolaptır Dönüyor, Edip Cansever'in Sevda ile Sevgi, Ernest Hemingway'in 50.000 Dolar, Çehov'un Bozkır, Mehmet Rauf'un Halas ve Leyla Erbil'in Gecede adlı eserleri açık artırmayla el değiştirecek. Tarih ve kültür meraklılarına yönelik kitaplar arasında İstanbul'un Kaybolan Ahşap Konutları, Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, Galipoli Diary (Gelibolu Hatıraları), İstanbul Ansiklopedisi, Türk Mektupları ve Dünya Mirası İstanbul / World Heritage gibi yayınlar da seçkide yer alıyor.

Müzayedenin öne çıkan yönlerinden biri, bazı edebiyat eserlerinin yayımlandıkları yıllara ait orijinal nüshalarının koleksiyonerlerle buluşacak olması. Seçkide Sait Faik Abasıyanık'ın Lüzumsuz Adam, Kemal Tahir'in Göl İnsanları, Samiha Ayverdi'nin Bir Dünyadan Bir Dünyaya ve Ferit Edgü'nün Kaçkınlar adlı eserlerinin yayımlandıkları yıllara ait nüshaları da yer alıyor. Bu yönüyle etkinlik, farklı dönemlerin edebiyat, sanat, tarih ve yayıncılık dünyasından izler taşıyan parçaları aynı çatı altında topluyor.

Organizatörler, müzayedenin koleksiyonerlerle kitapseverleri bir araya getireceğini ve sahaf kültürünün canlı kalmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Katılımcılar, açık artırma formatında gerçekleşecek oturumlarda eserleri görüp teklif verebilecekler.

KOCAELİ’DE DÜZENLENECEK MÜZAYEDEDE, EDEBİYAT VE YAYINCILIK TARİHİNDEN İZLER TAŞIYAN NADİR ESERLER AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK. 30 SAHAFIN KATILACAĞI İKİ SEANSTA, ARALARINDA ÖNEMLİ YAZARLARIN İMZALI VE İLK DÖNEM BASKILARININ DA BULUNDUĞU 100’E YAKIN ESER YENİ SAHİPLERİNİ ARAYACAK.