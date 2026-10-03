Çölyak tanısına özel destek: Mersin'de bin 12 kişiye aylık glütensiz ekmek ve un

Mersin Büyükşehir Belediyesi desteği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çölyak hastalarına yönelik yürütülen çalışmayla kent genelinde güvenli gıdaya erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda sürdürülün uygulama kapsamında her ay 1.012 vatandaş ücretsiz glütensiz ürünlerden yararlanıyor.

destek kapsamı:

Programa başvurup kayıtlı olan çölyak hastalarına aylık olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmek ve 3 kilogram glütensiz un veriliyor. Belediyenin açıkladığı verilere göre aylık dağıtım toplamı 16.192 adet glütensiz ekmek ve 3.036 kilogram glütensiz un şeklinde gerçekleşiyor.

Yetkililer, glütensiz ürünlerin piyasa fiyatlarının yüksek olması ve her yerde bulunamamasının ailelerin bütçesine yük getirdiğini, bu nedenle düzenli desteğin önem taşıdığını vurguluyor. Destekte yer alan ürün içerikleri, çölyak hastalarının önerileri dikkate alınarak hazırlandı.

başvuru koşulları:

Psikolog İdil Akyurt, programın 2021'den bu yana uygulandığını belirterek, 'Çölyak hastalığı raporu bulunan ve dilekçesiyle başvuruda bulunan vatandaşlarımıza, her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmek ile 3 kilogram glütensiz un desteği sağlıyoruz' dedi. Ücretsiz glütensiz ekmek ve un desteğinden yararlanmak isteyenler, raporlarıyla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'na başvuruda bulunabiliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN DESTEK KAPSAMINDA, KENT GENELİNDE BİN 12 KİŞİYE HER AY ÜCRETSİZ GLÜTENSİZ EKMEK VE UN ULAŞTIRILIYOR.