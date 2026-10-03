Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Çölyak tanısına özel destek: Mersin'de bin 12 kişiye aylık glütensiz ekmek ve un

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021'den beri çölyak hastalarına her ay 16'şar ekmek ve 3 kg un ile 1.012 kişiye ücretsiz glütensiz gıda desteği sağlıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çölyak tanısına özel destek: Mersin'de bin 12 kişiye aylık glütensiz ekmek ve un

Mersin Büyükşehir Belediyesi desteği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çölyak hastalarına yönelik yürütülen çalışmayla kent genelinde güvenli gıdaya erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda sürdürülün uygulama kapsamında her ay 1.012 vatandaş ücretsiz glütensiz ürünlerden yararlanıyor.

destek kapsamı:

Programa başvurup kayıtlı olan çölyak hastalarına aylık olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmek ve 3 kilogram glütensiz un veriliyor. Belediyenin açıkladığı verilere göre aylık dağıtım toplamı 16.192 adet glütensiz ekmek ve 3.036 kilogram glütensiz un şeklinde gerçekleşiyor.

Yetkililer, glütensiz ürünlerin piyasa fiyatlarının yüksek olması ve her yerde bulunamamasının ailelerin bütçesine yük getirdiğini, bu nedenle düzenli desteğin önem taşıdığını vurguluyor. Destekte yer alan ürün içerikleri, çölyak hastalarının önerileri dikkate alınarak hazırlandı.

başvuru koşulları:

Psikolog İdil Akyurt, programın 2021'den bu yana uygulandığını belirterek, 'Çölyak hastalığı raporu bulunan ve dilekçesiyle başvuruda bulunan vatandaşlarımıza, her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmek ile 3 kilogram glütensiz un desteği sağlıyoruz' dedi. Ücretsiz glütensiz ekmek ve un desteğinden yararlanmak isteyenler, raporlarıyla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'na başvuruda bulunabiliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN DESTEK KAPSAMINDA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN DESTEK KAPSAMINDA, KENT GENELİNDE BİN 12 KİŞİYE HER AY ÜCRETSİZ GLÜTENSİZ EKMEK VE UN ULAŞTIRILIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yalova OSB'ye karakol: sanayi bölgesinde güvenlik altyapısı güçlendirildi
images

Ayasofya'nın kubbesi gri brandalarla örtüldü, şehir silueti farklılaştı
images

kto organ seçimlerinde yüksek katılım ve çekişme: adaylar birlik çağrısı yaptı
images

Kayseri Devlet Hastanesi'nde yaşlı sağlığına yönelik yeni geri atri polikliniği...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıktı

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi