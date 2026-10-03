Turgutreis'te suya yeni kaynak: Türkiye'nin en büyük kamu deniz suyu arıtma tesisi devreye hazırlanıyor

Turgutreis'te ters ozmoz tesisi hızla ilerliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yapımı iki etap halinde sürdürülen Turgutreis Reverse Ozmos Tesisinda çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Projenin ilk etabı günlük 2 bin metreküp kapasiteli olarak işletmeye alınma aşamasına gelirken, ikinci etabın inşasıyla tesisteki kapasitenin önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Projenin etapları:

Proje kapsamında hayata geçirilen ilk etap, devreye alınmasıyla Bodrum için günlük içme suyu arzına katkı sağlayacak şekilde yaklaşık 10 bin kişilik su ihtiyacını karşılamaya yönelik planlandı. İkinci etabın tamamlanmasıyla bu kapasiteye ilave olarak yaklaşık 50 bin kişilik içme suyu temin edilecek. Tüm etaplar tamamlandığında tesisin günlük toplam 12 bin metreküp içme suyu üreterek yaklaşık 60 bin kişinin günlük su ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

Çalışmalar ve denetimler:

Proje, Bakanlık onaylı bir çalışma olarak Türkiye'de bir kamu kuruluşu tarafından hayata geçirilen en büyük deniz suyu arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor. Sahadaki faaliyetleri yerinde inceleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ile Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, teknik ekiplerden projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı ve uygulamaların ilerleyişini değerlendirdi.

İnceleme sırasında, tesisin en kısa sürede tamamlanarak Bodrum'un içme suyu sistemine kazandırılmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Özellikle nüfusun ve su tüketiminin arttığı yaz aylarında tesisin devreye girmesinin içme suyu arzında önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

Turgutreis Reverse Ozmos Tesisi'nin tamamlanmasıyla Bodrum'un mevcut su kaynaklarına yeni ve güçlü bir içme suyu kaynağı daha eklenerek ilçenin artan su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ TURGUTREİS MAHALLESİ’NDE YAPIMI İKİ ETAP HALİNDE SÜRDÜRÜLEN REVERSE OZMOS (DENİZ SUYU ARITMA) TESİSİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR.