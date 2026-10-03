Şehit aileleriyle omuz omuza: terörsüz Türkiye vurgusu Gaziantep'te

Göktaş'tan Gaziantep'te birlik ve vefa mesajı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te düzenlenen Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması'nda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Göktaş, terörsüz bir Türkiye hedefinin sadece güvenlik meselesi olmadığını; aynı zamanda barış, huzur ve istikrarın teminiyle mümkün olan büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun şartı olduğunu vurguladı.

Göktaş, toplantılarda şehit aileleriyle sofralarını paylaştıklarını, talepleri dinlediklerini ve sorunlara yerel düzeyde çözüm aradıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınlarına verdiği önemi hatırlatan Bakan, Erdoğan'ın her yıl ilk iftarını şehit aileleriyle yaptığını ve bu tür buluşmaların 81 ilde sürdüğünü aktardı.

buluşmanın içeriği ve öne çıkan mesajlar:

Göktaş, Türkiye'nin son 25 yılda pek çok badire atlattığını ve terörün özellikle aileleri mağdur ettiğini anlatarak, şehit ailelerinin yaşadığı acıya rağmen gösterdikleri vakur duruşa dikkat çekti. Toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden bakan, sizler artık bizim annemizsiniz, babamızsınız, kardeşlerimizsiniz ifadeleriyle devletin ve toplumun vefa sorumluluğunu dile getirdi.

Programda ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin sosyal medyada zaman zaman provokasyonlarla karşılaştığına değinen Göktaş, Gaziantep halkının vatanseverliğine ve devlete olan güvenine vurgu yaptı: 'Ben zorluk yaşadım, başka anneler ağlamasın, başka babalar ağlamasın, başka evlatlar yetim kalmasın' anlayışının toplumda güçlü karşılık bulduğunu belirtti.

devlet destekleri ve yasal düzenlemeler:

Bakan konuşmasında şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemelere de işaret ederek, Meclis'te yürütülen komisyon çalışmalarında bu hassasiyetlerin dile getirildiğini söyledi. Ayrıca sosyal konut projelerinde şehit ailelerine öncelik tanındığını ve devlet kurumlarının bu ailelerin yanında olmaya devam edeceğini aktardı.

Göktaş, Türkiye'nin savunma sanayinde kaydettiği ilerlemelere de değinerek İHA ve SİHA'ların sahadaki rolüne dikkat çekti. Bakan, yürütülen çalışmalar sırasında şehit aileleri ve gazilerin desteği ve dualarından dolayı teşekkür etti ve her daim yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BARIŞIN, HUZURUN, İSTİKRARIN OLDUĞU, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR. NE ÜLKEMİZ İÇİNDE, NE ÜLKENİN SINIRININ HEMEN DIŞINDA ÜLKEMİZ ÜZERİNDEN ARTIK HİÇBİR OYUNUN OYNANMADIĞI BİR SÜREÇTİR." DEDİ.