Kars'ta minik Yeşilaycılarla kitap ve sağlıklı yaşam buluşması

Etkinlikte neler yapıldı:

Yeşilay Kars Şubesi ile Genç Yeşilay Üniversite Kulübü üyeleri, Selim ilçesindeki Vehbi Akyar İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Programın odağında kitap sevgisini pekiştirmek ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak vardı. Öğrencilere yönelik hazırlanan etkinlikler, katılımcıların yaş gruplarına uygun biçimde planlandı.

Kütüphane tanıtımı ve okuma seansları:

Etkinlik kapsamında okul öğrencileri, İl Halk Kütüphanesi tarafından hizmet veren Gezici Kütüphane ile tanıştı. Gezici Kütüphane aracı sayesinde çocuklar farklı türlerdeki kitapları inceleme fırsatı buldu; okuma köşelerinde kısa okuma seansları ve kitap tanıtımları gerçekleştirildi. Bu bölümde amaç, çocukların erken yaşta kütüphane kültürü ile tanışmasını ve düzenli okuma alışkanlığı kazanma isteğini desteklemekti.

Sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan korunma eğitimi:

Sınıflar tek tek ziyaret edilerek yürütülen "Benim Kulübüm Yeşilay" çalışmasıyla öğrencilere Yeşilay’ın faaliyet alanları anlatıldı. Yeşilay gönüllüleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve bağımlılıklardan korunma konularında yaş gruplarına uygun bilgiler verdi. Etkinliklerde interaktif sorular ve kısa uygulamalar kullanılarak çocukların konuyu daha iyi anlaması sağlandı.

Program boyunca hem eğitici hem de eğlenceli bir atmosfer korunarak çocukların etkinliklerden keyif alması hedeflendi. Öğrenciler, faaliyetler sonunda Yeşilay’ın çocuklara yönelik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olarak "Minik Yeşilaycı" unvanını aldı.

Teşekkür ve kapanış:

Yeşilay Kars Şubesi yetkilileri, etkinliğin düzenlenmesinde destek veren Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürü Şahin Yılmaz ve kütüphane ekibine teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin Yeşilay gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi; organizasyon, küçük yaştan başlayan farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

YEŞİLAY’DAN SELİM’DE ÖĞRENCİLERE KİTAP VE FARKINDALIK BULUŞMASI(KARS-İHA)