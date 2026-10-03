Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kars'ta minik Yeşilaycılarla kitap ve sağlıklı yaşam buluşması

Yeşilay Kars Şubesi ve Genç Yeşilay, Selim Vehbi Akyar İlkokulu'nda kütüphane etkinliği ve sağlıklı yaşam atölyesiyle çocuklara kitap sevgisi kazandırdı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 10:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kars'ta minik Yeşilaycılarla kitap ve sağlıklı yaşam buluşması

Etkinlikte neler yapıldı:

Yeşilay Kars Şubesi ile Genç Yeşilay Üniversite Kulübü üyeleri, Selim ilçesindeki Vehbi Akyar İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Programın odağında kitap sevgisini pekiştirmek ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak vardı. Öğrencilere yönelik hazırlanan etkinlikler, katılımcıların yaş gruplarına uygun biçimde planlandı.

Kütüphane tanıtımı ve okuma seansları:

Etkinlik kapsamında okul öğrencileri, İl Halk Kütüphanesi tarafından hizmet veren Gezici Kütüphane ile tanıştı. Gezici Kütüphane aracı sayesinde çocuklar farklı türlerdeki kitapları inceleme fırsatı buldu; okuma köşelerinde kısa okuma seansları ve kitap tanıtımları gerçekleştirildi. Bu bölümde amaç, çocukların erken yaşta kütüphane kültürü ile tanışmasını ve düzenli okuma alışkanlığı kazanma isteğini desteklemekti.

Sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan korunma eğitimi:

Sınıflar tek tek ziyaret edilerek yürütülen "Benim Kulübüm Yeşilay" çalışmasıyla öğrencilere Yeşilay’ın faaliyet alanları anlatıldı. Yeşilay gönüllüleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve bağımlılıklardan korunma konularında yaş gruplarına uygun bilgiler verdi. Etkinliklerde interaktif sorular ve kısa uygulamalar kullanılarak çocukların konuyu daha iyi anlaması sağlandı.

Program boyunca hem eğitici hem de eğlenceli bir atmosfer korunarak çocukların etkinliklerden keyif alması hedeflendi. Öğrenciler, faaliyetler sonunda Yeşilay’ın çocuklara yönelik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olarak "Minik Yeşilaycı" unvanını aldı.

Teşekkür ve kapanış:

Yeşilay Kars Şubesi yetkilileri, etkinliğin düzenlenmesinde destek veren Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürü Şahin Yılmaz ve kütüphane ekibine teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin Yeşilay gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi; organizasyon, küçük yaştan başlayan farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

YEŞİLAY’DAN SELİM’DE ÖĞRENCİLERE KİTAP VE FARKINDALIK BULUŞMASI(KARS-İHA)

YEŞİLAY’DAN SELİM’DE ÖĞRENCİLERE KİTAP VE FARKINDALIK BULUŞMASI(KARS-İHA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerden dönüşüme ortaklık teklifi: Akbank Fellowship altıncı dönem başvurular...
images

Velilere okul ve medya dengesi öğretildi: Adana'da aile eğitimi
images

Baklan’da bağımlılıkla mücadelede kurumlar birlikte yol haritası belirledi
images

Söke'de çocuklardan AYSEM kurslarına yoğun ilgi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı

İstanbul'da depo zinciri çöktü: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirildi

Bafra'da 600 traktörle 4 kilometrelik uyarı konvoyu: çeltik alım fiyatı beklentisi

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi