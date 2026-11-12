Afyonkarahisar'da devrilen akaryakıt tankeri kilometrelerce görülen alevlerle yandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe girişi Ballık Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devrilen tanker kısa sürede alev aldı. Araçta bulunan yaklaşık 30 ton akaryakıt alevler içinde kaldı ve yangın hızla büyüdü.

Kaza anı ve sürücünün kurtarılması:

Tanker devrildikten sonra bir anda yanmaya başladı. Sürücü son anda araçtan atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının görünürlüğü ve müdahale süreci:

Büyüyen alevler kilometrelerce uzaktan görülecek boyuttaydı. Ekiplerin olay yerindeki yangına müdahalesi sürerken, yaralı sürücü bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİNDE YANGIN ÇIKTI