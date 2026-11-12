Dolar 50,2538 +0,05%
Euro 55,8503 +0,18%
Bist 11.844,57 +1,53%
Altın Gram 6.414,47 -0,76%
EUR/USD 1,1093 +0,02%
Brent Petrol 93,25 +0,53%
--°

Afyonkarahisar'da devrilen akaryakıt tankeri kilometrelerce görülen alevlerle yandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı girişinde kontrolden çıkan 30 ton akaryakıt taşıyan tanker devrildi; alevler kilometrelerce görüldü, sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da devrilen akaryakıt tankeri kilometrelerce görülen alevlerle yandı

Afyonkarahisar'da devrilen akaryakıt tankeri kilometrelerce görülen alevlerle yandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe girişi Ballık Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devrilen tanker kısa sürede alev aldı. Araçta bulunan yaklaşık 30 ton akaryakıt alevler içinde kaldı ve yangın hızla büyüdü.

Kaza anı ve sürücünün kurtarılması:

Tanker devrildikten sonra bir anda yanmaya başladı. Sürücü son anda araçtan atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının görünürlüğü ve müdahale süreci:

Büyüyen alevler kilometrelerce uzaktan görülecek boyuttaydı. Ekiplerin olay yerindeki yangına müdahalesi sürerken, yaralı sürücü bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİNDE YANGIN ÇIKTI

AFYONKARAHİSAR'DA DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİNDE YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu
images

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında
images

Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu
images

Ankara'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 kasım 2026'da başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Londra'da buğday tanesi projesi engelleri ve vizeleri tartışmaya açtı

Tokat Merkez OSB'de suyu yeniden kazanan sanayi dönüşümü

Köy okulunda eğitim bahçesiyle zeytin seferberliği

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi