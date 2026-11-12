Ankara'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 kasım 2026'da başlıyor

uygulamanın kapsamı:

Ankara Valiliği, şehir içi yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımının 15 kasım 2026 ile 15 nisan 2027 tarihleri arasında zorunlu olacağını duyurdu.

valiliğin açıklaması:

Açıklamada, ilgili uygulamanın şehir içi trafiğinde faaliyet gösteren ticari araçları kapsadığı belirtildi ve sürücülerin tedbirlere uymasının önemi vurgulandı. Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamaları büyük önem taşımaktadır

Valilik duyurusunda uygulamanın hangi araçları kapsadığı açık şekilde ifade edilirken, sürücüler ile araç işletmecilerinin bu dönemde gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiği hatırlatıldı. İl genelindeki denetimlerin ve bilgilendirmenin devam edeceği ifade edildi.

ANKARA VALİLİĞİ, ŞEHİR İÇİ YOLLARDA YOLCU VE EŞYA TAŞIMACILIĞI YAPAN TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ KULLANIMININ 15 KASIM 2026 İLE 15 NİSAN 2027 TARİHLERİ ARASINDA ZORUNLU OLACAĞINI DUYURDU.