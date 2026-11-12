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Sandıklı kavşağında devrilen tanker alev aldı

Ballık Kavşağı'nda devrilen akaryakıt tankerinde çıkan yangında yaklaşık 30 ton yakıt alev aldı; sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sandıklı kavşağında devrilen tanker alev aldı

Sandıklı'da devrilen tanker alev aldı

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ballık Kavşağı'nda kontrolden çıkarak orta refüje devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen araçtan atlayan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, tanker kontrolden çıkıp devrildikten sonra taşıdığı yaklaşık 30 ton akaryakıt bir anda alev aldı. Sürücü, yangının başlamasıyla son anda araçtan dışarı atlayarak çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle kurtuldu.

müdahale ve güvenlik:

Alevler kilometrelerce mesafeden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor; bölge güvenlik çemberine alındı ve trafik kontrollü şekilde yönlendirildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer benzer olayların ardından çevre ve trafik güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Tankerin alev alev yandığı anlar kamerada

Tankerin alev alev yandığı anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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