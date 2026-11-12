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antalya aksu'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: genç sürücü ağır yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyonla motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Emre K. ağır yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

antalya aksu'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: genç sürücü ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19043 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki kamyon ile Emre K. yönetimindeki 07 LL 590 plakalı motosiklet sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu ve müdahale:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre K., sağlık ekiplerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre genç sürücüde beyin kanaması tespit edildi ve hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Görüntüler ve sürücünün tepkisi:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki aracın sokak kesişiminde çarpıştığı, kazanın hemen ardından kamyondan inen sürücünün yerde yatan genci görünce elini başına götürerek üzüntüsünü gösterdiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda olayın aydınlatılacağını bildirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN YERDE YATAN GENCİ GÖRÜNCE ELİNİ BAŞINA GÖTÜREREK YAŞADIĞI ÜZÜNTÜ...

KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN YERDE YATAN GENCİ GÖRÜNCE ELİNİ BAŞINA GÖTÜREREK YAŞADIĞI ÜZÜNTÜ GÖRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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