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Afyonkarahisar'da fırındaki fayans çatlağı nedeniyle 4 katlı bina tedbirle boşaltıldı

Marulcu Mahallesi'ndeki ekmek fırınının duvarlarındaki fayans çatlaması üzerine AFAD ve belediye ekipleri binayı tedbir amaçlı boşalttı, çevre yollar kapatıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:57

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 22:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da fırındaki fayans çatlağı nedeniyle 4 katlı bina tedbirle boşaltıldı

Olay ve müdahale:

Marulcu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en alt katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi ve olay yerine müdahale edildi.

Güvenlik riski değerlendirmesi sonucu bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu cadde ve sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak çevrede önlemler alındı.

Tahliye ve mahalle tepkisi:

Mahalle Muhtarı Nurettin Bakırtepe, olayın fırında fayansların düşmesiyle başladığını belirterek, bina sakinlerinin korku ve panikle binayı boşalttığını ifade etti. Tahliye sırasında vatandaşların güvenliği öncelikli olarak sağlandı.

İnceleme süreci:

Ekipler binada teknik inceleme başlattı; yapının güvenli olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, inceleme sonuçlarına göre sonraki adımların belirleneceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA 4 KATLI BİR BİNANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN EKMEK FIRINININ DUVARLARINDAKİ...

AFYONKARAHİSAR’DA 4 KATLI BİR BİNANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN EKMEK FIRINININ DUVARLARINDAKİ FAYANSLARDA ÇATLAKLAR OLUŞMASI ÜZERİNE BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLİRKEN, ÇEVREDEKİ CADDE VE SOKAKLAR DA ULAŞIMA KAPATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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