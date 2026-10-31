Dirk Kuyt: hayal kırıklığı büyük, ancak toparlanma için fırsat var

Dirk Kuyt maç sonrası değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen maçı 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın kendileri için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti ve taraftarlardan özür diledi.

maçın kırılma anları:

Kuyt, maçın ilk yarısında oyunun kontrolünün ellerinde olduğunu, ilk yarıda topa sahip olma oranının %72’yi aştığını ve öne geçmeyi hak ettiklerini vurguladı. İkinci yarıda da birkaç net pozisyon yakaladıklarını; Kerem’in kafası, Lukaku’nun pozisyonu ve Kerem’in direkten dönen topunu örnek gösterdi. Kuyt, bu anlarda şansın yanlarında olması gerektiğini ve 2-0 olsaydı galibiyetin büyük ihtimalle kendilerinin olacağını söyledi.

Rakibin yakaladığı golün ardından kısa sürede köşeden gelen golle durumun onlar için zorlaştığını, buna rağmen oyuncuların ellerinden geleni yaptığını belirtti. Kuyt, 'Öncelikle taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum' diyerek taraftarların daha fazlasını hak ettiğini vurguladı.

kartal sonrası değişim ve takımın enerjisi:

İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından takımda yapılan değişikliklerle ilgili konuşan Kuyt, Kartal ile olan yakın ilişkisine dikkat çekti ve onun gidişinin kolay olmadığını söyledi. Guus Hiddink’ten öğrendiği yaklaşımı aktaran Kuyt, görevi devralırken önceliğinin takıma enerjiyi geri getirmek olduğunu ifade etti. Taktiksel açıdan küçük değişiklikler yaptıklarını; antrenmanda çalışılan pozisyonların maçta denendiğini belirtti.

Kuyt, futbolda en önemli şeyin sonuçlar olduğunu, kötü dönemde ilacın iyi sonuçlar almak olduğunu ve bu fikri oyuncularına da aktardığını söyledi: 'Evet, daha iyisini yapabilirdik ama futbol bu ve en önemlisi maçlarda aldığınız sonuçlardır.'

Maç özelinde yaşadıkları şanssızlığa tekrar değinen Kuyt, son dönemde benzer sonuçların kulüp için hayal kırıklığı yarattığını kabul etti ancak bugünkü karşılaşmada oyuncuların elinden gelenin en iyisini yaptığını yineledi.

gelecek ve rolü hakkında açıklama:

Teknik direktörlük konusunda geleceğe yönelik sorulara Kuyt, kulübe yardım etmek için orada olduğunu söyleyerek yanıt verdi. İsmail Hoca’nın yardımcısı olarak geldiğini, yönetimin kendisinden takıma liderlik etmesini istediğini ve kendisinin de bu görevi yerine getirmeye çalıştığını belirtti. Kalıcı göreve atanıp atanmayacağına ilişkin kararın başkalarının vereceği bir konu olduğunun altını çizdi ve bu kulübe yardım etmenin kendisi için çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Son olarak Kuyt, Liverpool maçına dair umutlu konuştu ve bu karşılaşmayı takımı için büyük bir şans olarak nitelendirdi. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete duyulan ihtiyacı hatırlatan Kuyt, takımı doğru yöne oturtup tekrar maçlar kazanmak için inanç gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Göztepe karşısındaki mağlubiyetten ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ve çok daha iyisini yapmaları gerektiğini söyledi.