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Malatya'da takibin sonunda kamyonette 112 bin 202 sentetik ecza hapla şebekeye darbe

Malatya'da Narkotik ekiplerinin takibiyle bir kamyonette 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da takibin sonunda kamyonette 112 bin 202 sentetik ecza hapla şebekeye darbe

Operasyonun detayları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirildiği yönündeki istihbaratı fizikî ve teknik takip ile değerlendirdi. Yapılan takip sonucu tespit edilen bir kamyonette arama yapıldı ve operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilen miktar ve türü:

Aramada toplam 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilenlerin niteliği ve yasal statüsü hakkında incelemenin sürdüğünü bildirdi.

şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, fiziki ve teknik takiple bağlantılı olabilecek dağıtım ağlarını açığa çıkarmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor; soruşturma ilerledikçe yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

MALATYA&#039;DA KAMYONETTE 112 BİN 202 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA'DA KAMYONETTE 112 BİN 202 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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