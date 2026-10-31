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Tünelde arkadan çarpma sonrası tır kaçtı, 4 kişi yaralandı

Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul'dan Ordu'ya giden araca arkadan çarpan tır durmayıp uzaklaştı; sürücü Ç.A. ile 3 yolcu yaralandı, görüntüler kayda geçti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:38

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tünelde arkadan çarpma sonrası tır kaçtı, 4 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan tırın yoluna devam ettiği ve kazada dört kişinin yaralandığı bildirildi. Olayda, İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giden ve araç sürücüsü olarak belirtilen Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tünelde trafik bir süre kontrollü sağlandı; otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Görüntüler ve kazanın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın şerit değiştirirken otomobilin arka kısmına çarptığı, çarpmanın ardından tır sürücüsünün durmayıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Görüntüler kazanın nasıl gerçekleştiğine dair doğrudan kanıt sunuyor ve soruşturmanın bu kayıtlar üzerinden ilerlemesi bekleniyor.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı; kaza nedeniyle yaralananların sayısı ve araçtaki hasar net bir şekilde tespit edildi. Kazanın ardından tüneldeki trafik akışı, yetkililerin müdahalesiyle kısa sürede düzenlendi.

Önemli not: Kazada yaralananların sayısı dört olarak belirtilmiş ve tırın olay yerinden ayrıldığı vurgulanmıştır. Kamu güvenliği ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için görgü ve görüntü delilleri incelenmeye devam etmektedir.

BOLU DAĞI TÜNELİ’NDE 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI....

BOLU DAĞI TÜNELİ’NDE 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE TIRIN OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTIĞI ANLAR YER ALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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