Kırkpınar efsanesinden veda: başpehlivan Kadir Birlik hayatını kaybetti

Kadir Birlik hayatını kaybetti:

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanı Kadir Birlik, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

bulunduğu an ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Birlik evinden ayrılarak kendisine ait bahçeye gitti. Bir süre haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için bahçeye gittiğinde Birlik'i aracında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, müdahalede bulunmalarına rağmen Birlik'i kurtaramadı; ilk değerlendirmede ölüm nedeni kalp krizi olarak bildirildi.

taziye ve miras:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla taziyelerini iletti. Büyükakın mesajında şu ifadeleri kullandı: "15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ni onuruna düzenlediğimiz, Kırkpınar’ın ve ata sporumuzun efsane başpehlivanlarından Kadir Birlik’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum. Dualı çayırlarda bıraktığı eşsiz miras ve örnek kişiliğiyle daima kalbimizde yaşayacak. Mekanı cennet olsun".

Kadir Birlik, Kırkpınar geleneği içinde tanınan bir isim olarak hatırlanacak; güreş camiası ve sevenleri için büyük bir kayıp oldu.

KADİR BİRLİK