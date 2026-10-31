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Zeytin ağaçlarının arasında Erdek'te müstakil evde yangın: itfaiye sevk edildi

Erdek'te Oduncu Yolu'ndaki zeytinlik içinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangına, 112 ihbarıyla Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytin ağaçlarının arasında Erdek'te müstakil evde yangın: itfaiye sevk edildi

Zeytin ağaçlarının arasında Erdek'te müstakil evde yangın

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla çevrili bir alanda bulunan tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Olay, Oduncu Yolu mevkiinde gerçekleşti; yangın, çevrede bulunan vatandaşların fark etmesiyle bildirildi.

müdahale ve sevk edilen ekipler:

İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Erdek Grup Amirliği personeli yangına müdahale etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları, yangının yayılmasının önlenmesine odaklandı.

çıkış nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer benzer olaylara karşı uyarılarda bulundu ve yangın güvenliği önlemlerinin önemini vurguladı.

Olayda can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi paylaşılmadı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin detaylı tespitler tamamlandığında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

ERDEK’TE ZEYTİNLİK İÇERİSİNDEKİ MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKTI

ERDEK’TE ZEYTİNLİK İÇERİSİNDEKİ MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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