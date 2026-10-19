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Afyonkarahisar'da jandarma denetimleri: 42 kişi yakalandı, 15'i cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın son bir haftadaki yol kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı; 15'i tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da jandarma denetimleri: 42 kişi yakalandı, 15'i cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar'da jandarma denetimleri sonuç verdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen yol kontrol ve devriye çalışmaları kapsamında, son bir hafta içinde çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs gözaltına alındı.

uygulamanın ayrıntıları:

Denetimler, belirlenen kontrol noktalarında yürütülen yol kontrolleri ve sahadaki devriyelerin koordineli çalışması şeklinde devam etti. Yapılan sorgulamalar ve kimlik tespitleri sonucu aranan şahıslar tespit edilerek yakalandı.

yakalananların akıbeti:

Gözaltına alınan şahıslardan 15'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan kişilerle ilgili adli işlemler ise ilgili jandarma birimleri ve adli makamlar tarafından sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA JANDARMA TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDEN...

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDEN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 42 ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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