Gece saldırılarıyla Ukrayna'da can kaybı ve altyapı hasarı

Rusya'nın gece saldırıları genel görünüm:

Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna genelinde düzenlediği operasyonlarda balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının önceden herhangi bir uyarı olmaksızın yapıldığını belirterek saldırıların Kiev ve geniş bölgelere yayıldığını aktardı. Zelenskiy, Rusya'nın toplam 16 balistik füze fırlattığını ve aralarında jet motorlu "Shahed" tipi İHAların da bulunduğu çeşitli türlerde 200'den fazla İHA kullandığını söyledi.

Can kaybı ve hedeflere yönelik hasar:

Yetkililer, Kiev bölgesindeki saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını (yaralılar arasında 3 çocuk bulunuyor) ve 3 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Zelenskiy, saldırılarda bir sağlık kliniği, bir okul, bir metro istasyonu ile konutların da hasar gördüğünü ifade etti ve sivil altyapının hedef alındığını vurguladı.

Enerji altyapısına verilen zarar ve etkileri:

Zelenskiy, Rus güçlerinin Vinnitsya, Volyn, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Zhytomyr, Hmelnitski, Harkov, Ternopil, Odessa ve Rivne bölgelerindeki enerji tesislerine saldırdığını belirtti. Başkanın ifadelerine göre, "Yalnızca bu gece, enerji altyapısına ait 10’dan fazla tesis hasar gördü ve en az 550 bin ailenin elektriği kesildi." Onarım ekiplerinin sahada çalıştığı ve elektrik dağıtımının yeniden sağlanması için çabaların sürdüğü kaydedildi.

Siyasi değerlendirme ve diplomatik boyut:

Zelenskiy, Ukrayna'nın savaştan kaçındığını, ancak Rusya'nın her ateşkes önerisine misilleme olarak saldırılarla yanıt verdiğini belirtti. Başkan, "Putin bu savaşı sona erdirmek istememekle kalmıyor, gerilimi azaltmaya yönelik hiçbir adım atmak da istemiyor" diyerek Moskova'yı eleştirdi. Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'ya hava savunması için gerekli füze sevkiyatlarının engellendiğini ve yaptırımlara ilişkin kolaylıkların savaşın uzamasına yol açabileceğini vurguladı, yardım eden ülkelere teşekkür etti.

Saldırılar Harkov ve Dnipro'dan Volyn, Rivne ve Odessa'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve sivil güvenliğinin sağlanması için hem onarım ekiplerinin hem de sağlık hizmetlerinin aktif olduğunu belirtti.

RUS GÜÇLERİNİN GECE BOYUNCA UKRAYNA GENELİNDE BALİSTİK FÜZE VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İLE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 10 KİŞİ YARALANDI, 3 KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLDİ.