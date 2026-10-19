Dolar 49,5462 +0,07%
Euro 55,6513 +0,00%
Bist 11.593,64 -1,09%
Altın Gram 6.676,99 +0,25%
EUR/USD 1,1226 -0,16%
Brent Petrol 108,48 -1,26%
--°

çatışma sonrası fatih mahallesi'nde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Adıyaman Fatih Mahallesi'nde 16 Ekim'de yaşanan silahlı çatışma sonrası polis ekipleri 38 kişiyi gözaltına aldı; bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

çatışma sonrası fatih mahallesi'nde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Fatih Mahallesi'nde güvenlik uygulamaları

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında 16 Ekim tarihinde iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönmesi üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Olayda 2 kişi saçmaların isabet etmesi, 3 kişi ise darp sonucu yaralanmıştı.

olayın seyri:

Meydana gelen çatışma, mahalle sakinleri ve güvenlik güçleri için risk oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 38 kişi gözaltına alındı. Olayın başlangıç nedeni olarak yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan tartışma tespit edildi.

operasyon ve ele geçenler:

Polis ekiplerinin olayla bağlantılı şahısların evlerine yaptığı aramalarda çok sayıda av tüfeği, tabanca, mermi ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulmuş ve olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.

güvenlik önlemlerinin kapsamı:

Fatih Mahallesi'nde 16 Ekim'den bu yana sürdürülen uygulamalarda Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleri ve sivil polisler görevlendirildi. Mahalle giriş ve çıkışları polis tarafından kontrol altında tutuluyor; bölgeye gelen kişilere yönelik kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılıyor, ekipler bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların amacı olarak yeni olayların önüne geçilmesi ve mahallede güvenliğin sağlanmasını belirtiyor. Soruşturma ve güvenlik uygulamaları devam ediyor.

ADIYAMAN’DA 16 EKİM’DE İKİ GRUP ARASINDA YÜKSEK SESLİ MÜZİK NEDENİYLE ÇIKAN VE SİLAHLI ÇATIŞMAYA...

ADIYAMAN’DA 16 EKİM’DE İKİ GRUP ARASINDA YÜKSEK SESLİ MÜZİK NEDENİYLE ÇIKAN VE SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEN OLAYIN ARDINDAN FATİH MAHALLESİ’NDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu
images

istanbulda bir dizi saldırıyı aydınlatan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
images

Sevdiği şehirde son yolculuk: Furkan Aksu Bartın'da toprağa verildi
images

Küçükçekmece'de iş yeri önünde silahlı saldırı: şüpheliler kovalamaca sonucu yak...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da 29 Ekim coşkusu 5 kilometrelik Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu'yla başlayacak

Şuhut’ta muhtarlar günü: görevlerin sesi Atatürk Parkı’nda yükseldi

Bursa'da toplu taşımada hijyen seferberliği: mevsim geçişine yönelik yoğun temizlik

Mahallenin sesi: Çermik'te muhtarlar günü kutlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor