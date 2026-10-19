çatışma sonrası fatih mahallesi'nde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Fatih Mahallesi'nde güvenlik uygulamaları

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında 16 Ekim tarihinde iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönmesi üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Olayda 2 kişi saçmaların isabet etmesi, 3 kişi ise darp sonucu yaralanmıştı.

olayın seyri:

Meydana gelen çatışma, mahalle sakinleri ve güvenlik güçleri için risk oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 38 kişi gözaltına alındı. Olayın başlangıç nedeni olarak yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan tartışma tespit edildi.

operasyon ve ele geçenler:

Polis ekiplerinin olayla bağlantılı şahısların evlerine yaptığı aramalarda çok sayıda av tüfeği, tabanca, mermi ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulmuş ve olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.

güvenlik önlemlerinin kapsamı:

Fatih Mahallesi'nde 16 Ekim'den bu yana sürdürülen uygulamalarda Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleri ve sivil polisler görevlendirildi. Mahalle giriş ve çıkışları polis tarafından kontrol altında tutuluyor; bölgeye gelen kişilere yönelik kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılıyor, ekipler bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların amacı olarak yeni olayların önüne geçilmesi ve mahallede güvenliğin sağlanmasını belirtiyor. Soruşturma ve güvenlik uygulamaları devam ediyor.

ADIYAMAN’DA 16 EKİM’DE İKİ GRUP ARASINDA YÜKSEK SESLİ MÜZİK NEDENİYLE ÇIKAN VE SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEN OLAYIN ARDINDAN FATİH MAHALLESİ’NDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR.