Kaçış yolunu seçen ehliyetsiz sürücüye ağır idari ceza: 297 bin lira

Tepebaşı'nda "dur" ihtarına uymadı

Eskişehir Tepebaşı ilçesi ara sokaklarında seyir halinde olan 26 AEP 240 plakalı ticari aracın sürücüsü E.S., polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sırasında sürücü, 1588. Sokak üzerine geldiğinde aracını bırakarak yaya şekilde kaçmaya çalıştı.

Polisin takibi ve yakalama:

Polis ekipleri fiziki takiple kısa süre içinde E.S.'yi yakalayarak kontrol altına aldı. Yapılan sorgulama ve incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu ve aracın hem muayenesinin hem de trafik sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Uygulanan cezalar ve araç işlemi:

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve sigortasız ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak maddelerinden toplam 297 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticari araç ise çekici marifetiyle alındı ve otoparka çekildi.

Emniyet kaynakları, trafik kurallarına uyulmasının hem sürücü hem de çevre güvenliği için zorunlu olduğunu belirtti; olay, ekiplerin kısa süreli takibiyle sonlandırıldı.

KAÇAN ARAÇ