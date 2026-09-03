Dolar 48,3097 +0,03%
Euro 56,3062 +0,31%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.056,31 +2,91%
EUR/USD 1,1621 +0,26%
Brent Petrol 95,89 +0,27%
--°

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 15 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

Afyonkarahisar emniyetinin takibiyle dört ayrı suç kaydı bulunan H.Y., 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasıyla yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 15 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 15 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da dört ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu kent merkezinde yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma ve takipler sonucunda, hakkında dört ayrı suç kaydı bulunan H.Y. tespit edildi. Yapılan incelemelerde zanlının 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi ve şahıs kent merkezinde gözaltına alındı.

adli süreç ve gözaltı işlemleri:

H.Y., emniyetteki ilk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi ve zanlı, alınan kararın ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve arama-takip sürecini yürüten birimler, aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Polis 15 yıl hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Polis 15 yıl hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burdur'da ihbar üzerine bulunan kadın araçta fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
images

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
images

Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu
images

Marmaris'te denizde yardım çağrısı: Sahil Güvenlik iki kişiyi kıyıya taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu

Marmaris'te denizde yardım çağrısı: Sahil Güvenlik iki kişiyi kıyıya taşıdı

Tomruğun hareketiyle elleri zincire sıkışan işçinin altı parmağı koptu

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı