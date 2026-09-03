Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 15 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da dört ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu kent merkezinde yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma ve takipler sonucunda, hakkında dört ayrı suç kaydı bulunan H.Y. tespit edildi. Yapılan incelemelerde zanlının 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi ve şahıs kent merkezinde gözaltına alındı.

adli süreç ve gözaltı işlemleri:

H.Y., emniyetteki ilk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi ve zanlı, alınan kararın ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve arama-takip sürecini yürüten birimler, aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Polis 15 yıl hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı