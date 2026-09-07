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Menteşe'de sağlıklı yaş al, sağlıklı kal temasıyla ücretsiz sağlık taraması

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Menteşe'de 'Sağlıklı Yaş Al, Sağlıklı Kal' etkinliğinde ücretsiz tarama ve danışmanlık verdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Menteşe'de sağlıklı yaş al, sağlıklı kal temasıyla ücretsiz sağlık taraması

Menteşe'de 'Sağlıklı Yaş Al, Sağlıklı Kal' etkinliği

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen "Sağlıklı Yaş Al, Sağlıklı Kal" temalı etkinliğe katıldı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

etkinlikte yapılan ölçümler:

Etkinlikte ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Katılımcıların boy, kilo ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümleri gerçekleştirildi ve kronik hastalıklar konusunda danışmanlık hizmeti verildi.

haftanın amaçları ve kapsamı:

İl Sağlık Müdürü Akça, Halk Sağlığı Haftası'nın toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir farkındalık fırsatı olduğunu belirtti. Hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi ve erken tanının önemine dikkat çeken Akça, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan hafta kapsamında 7 günde 7 farklı temanın ele alınacağını söyledi.

Muğla genelinde hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

MENTEŞE’DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİĞİ

MENTEŞE’DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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