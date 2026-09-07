Aydın'da iki haftada huzur denetimi: 144 aranan şahıs yakalandı

çalışmanın kapsamı ve sonuçları:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini 24 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında yoğunlaştırdı. Bu dönemde 46 bin 497 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 144 şahıs yakalandı. Adli işlemlerin ardından bu kişilerden 74 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

suç aydınlatma ve siber faaliyetler:

Ekiplerin saha ve soruşturma çalışmalarıyla 64 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde ise 91 şahıs hakkında adli işlem yapıldı; dijital takip ve incelemeler, soruşturmaların etkinliğini artırdı.

uyuşturucu, silah ve trafik denetimleri:

Uyuşturucu ve silah operasyonlarında ele geçirilenler arasında 3 bin 529 gram uyuşturucu madde, 2 bin 876 adet sentetik ecza, 5 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 11 av tüfeği/pompalı tüfek ile 125 fişek yer aldı. Trafik ekipleri ise 45 bin 805 araç ve motosiklet sorgulaması gerçekleştirdi; kurallara uymadığı tespit edilen 402 araç trafikten men edilirken, 12 bin 937 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülebilir kılınması amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceğini bildirdi ve vatandaşlardan ihbar ile iş birliği çağrısında bulundu.

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 24 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 46 BİN 497 ŞAHIS SORGULANIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 144 ŞAHIS YAKALANDI. YAKALANAN ŞAHISLARDAN 74’Ü TUTUKLANDI.