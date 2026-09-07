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Erbaa'nın İHA muhabiri Şaban Konyar son yolculuğuna uğurlandı

İHA telifli muhabiri Şaban Konyar, 22 günlük tedavi sürecinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'nde vefat etti; cenazesi Erbaa'da toprağa verildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erbaa'nın İHA muhabiri Şaban Konyar son yolculuğuna uğurlandı

Erbaa'nın İHA muhabiri Şaban Konyar son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi süreci ve sağlık durumu:

İhlas Haber Ajansı (İHA) telifli muhabiri Şaban Konyar, yaklaşık 22 gün önce rahatsızlanarak önce Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu nedeniyle Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanedeki tedavi sürecinde sağlık durumu ağırlaşan Konyar, daha sonra Samsun Şehir Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakımda izlendi.

Samsun Şehir Hastanesi'nde sürdürülen tedaviye rağmen, doktorların tüm müdahalelerine karşın Konyar dün gece yaşamını yitirdi. Ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Konyar'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Konyar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Şaban Konyar toprağa verildi ve ailesi ile sevenleri tarafından uğurlandı.

MİMAR SİNAN CAMİİ’NDE ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN KILINAN CENAZE NAMAZINA KONYAR’IN AİLESİ, YAKINLARI...

MİMAR SİNAN CAMİİ’NDE ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN KILINAN CENAZE NAMAZINA KONYAR’IN AİLESİ, YAKINLARI, MESLEKTAŞLARI VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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