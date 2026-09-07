Tuzla'da OSB doktoruna bıçaklı saldırı: zanlı sahilde intihar girişiminde bulundu

Olayın özeti

7 Eylül saat 09.00 sıralarında Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, iş sağlığı doktoru B.A., kurumun daha önce çalışanı olduğu belirtilen S.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan doktor, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Saldırı ve ilk müdahale:

İddiaya göre, eski çalışan olduğu öğrenilen S.A., doktorun bulunduğu alana gelerek aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkardı. Tartışma sonrasında zanlı yanında getirdiği bıçak ile doktora saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan B.A.'ya olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; ardından hasta ambulansla acil servise sevk edildi.

Zanlının kaçışı ve intihar girişimi:

Olayın ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen S.A.'yı yakalamak için başlatılan arama çalışmalarında zanlının sahil bölgesine gittiği belirlendi. Polis ekipleri sahile ulaştığında zanlının bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı ve üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti bıçak ele geçirildi.

Soruşturmanın seyri:

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Olay yerindeki müdahaleler, zanlı tespiti ve sahildeki müdahale sonrası yapılan işlemler kapsamında emniyet birimleri incelemelerini sürdürüyor. Asayiş Büro Amirliği yürütülen soruşturmada olayın tüm yönlerini araştırıyor.

Tuzla’da OSB doktoru bıçaklandı: Saldırgan sahilde intihara teşebbüs etti