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Aydın'da göçmenlere yer temin eden şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda göçmenlere yer sağlayan M.C.T.G. tutuklandı, 19 yabancı şahıs Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın'da göçmenlere yer temin eden şüpheli tutuklandı

operasyonun detayları:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde yürüttükleri çalışmada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmalarına aracılık edilen bir düzeni takibe aldı.

Çalışma sonucu, göçmenlere yer temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahsın M.C.T.G. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı ve üzerinde yapılan aramada göçmen kaçakçılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.

yakalananlar ve adli süreç:

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birime sevk edilerek Geri Gönderme Merkezi'ne yönlendirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli M.C.T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, ele geçirilen para ve bulguların soruşturmanın derinleştirilmesinde yol gösterici olacağını, bu tür operasyonların kaçakçılık ağlarının çözümlenmesinde önemli rol oynadığını belirtiyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA, YASA DIŞI YOLLARLA...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA, YASA DIŞI YOLLARLA YURT DIŞINA ÇIKIŞLARINI SAĞLAMAK AMACIYLA GÖÇMENLERE YER TEMİN ETTİĞİ BELİRLENEN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. OPERASYONDA 19 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS DA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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