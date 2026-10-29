Afyonkarahisar'da kavşakta üç aracın çarpışması bir kişiyi yaraladı

Afyonkarahisar'da kavşakta zincirleme kaza

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Kuruca köyü yakınlarında tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza anına ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen tır ile 32 HL 024 plakalı otomobil ve 06 KB 1118 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi, otomobil ise yol kenarındaki şarampole girerek durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA TIR, OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ 1 KİŞİ YARALANDI.