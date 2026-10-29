Madrid'de öfke: Toledo'daki tren kazasının ardından istifa çağrıları

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından başkent Madrid'de tepki gösterileri düzenlendi. Kazada 68 kişi hayatını kaybederken, 77 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyunda güvenlik ve hesap verebilirlik talepleri öne çıkıyor.

kazanın bilançosu:

Soruşturmanın devam ettiği kazada, Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı belirtildi. Resmi açıklamalarda yer alan verilere göre olayın can kaybı 68 ile sınırlı kaldı ve 77 yaralı sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yetkili makamlar olayın nedenini tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

protestolar ve emniyet müdahalesi:

Facianın ardından yaklaşık bin 500 kişi başkent Madrid'de Ulaştırma Bakanlığı önünde toplandı. Göstericiler, sorumluluk atfettikleri Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin istifasını talep etti. Bazı protestocuların polis kordonuna doğru yığılmasıyla gerginlik tırmandı; çevik kuvvet ekipleri kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulunarak göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olayın siyasi ve toplumsal yansımaları sürerken, yetkililerin soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Kazanın ardından yükselen tepkiler, ulaşım güvenliği ve denetim süreçlerine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

İspanya’nın Toledo şehri yakınlarında dün meydana gelen tren kazasının ardından başkent Madrid’de Ulaştırma Bakanlığı önünde düzenlenen protesto gösterisinde Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente’nin istifası talep edilirken, polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.