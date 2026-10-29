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Bafra’da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Bafra’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tören, öğrenci gösterileri ve resmî geçitle kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bafra’da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Bafra’da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Törenin akışı:

Samsun’un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; törene katılanlar bayram coşkusunu meydanda paylaştı.

Tören boyunca sıralı geçişler, öğrenci gösterileri ve koroların seslendirdiği marşlar etkinliğe renk kattı. Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, kahramanlık marşlarıyla kutlamada öne çıkan performanslar arasındaydı.

Kaymakamın mesajı:

Dr. Mustafa Altınpınar, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in Türk milletinin büyük mücadeleler ve fedakârlıklar sonucunda kurulduğunu vurguladı. Altınpınar, Cumhuriyet’in kuruluş sürecinin tarihi, siyasal ve toplumsal şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsüne dikkat çekti.

Kaymakam Altınpınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü. Türk Cumhuriyeti çok çetin bir Millî Kurtuluş Savaşı sonrasında kuruldu. Cumhuriyet’in ilanına kadar Kurtuluş Savaşı da hesaba katıldığında Türk milleti aralıksız on yıldan fazla savaşmıştı. Büyük acılar çekildi. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hikâyesi, tarihi, siyasal ve toplumsal deneyimleri ve şartlarıyla açıklanabilir. Bölgesel istikrarsızlığın batıda ve doğuda görülmemiş şekilde yükseldiği, toplumların etnik ve dinî temelde parçalandığı bu dönemde Atatürk’ün büyük öngörüsü bir kez daha ortaya çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet’i kuran öncülerin, geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici zaferlerinin bugün ve gelecekte karşımıza çıkacak her türlü zorluğun aşılmasında bizlere güç vermesi dileğiyle Bafra’nın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım. Ne mutlu Türk’üm diyene!

Katılımcılar ve etkinlikler:

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Cumhuriyet temalı şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin gerçekleştirdiği resmî geçit töreniyle sona erdi.

Törene Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Benal Kurt, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı ve ilçede Cumhuriyet bilincinin canlı tutulduğuna şahit olundu.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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