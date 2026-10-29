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Çeşme'de otel operasyonu: kaçış planı engellendi

Çeşme'de yürütülen çalışma sonucu düzenlenen otel operasyonunda, İstanbul'daki bir cinayetin şüphelisi H.Y. ile İ.K. ve E.K. yakalandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çeşme'de otel operasyonu: kaçış planı engellendi

operasyon ayrıntıları:

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen cinayet olayının şüphelisi H.Y.'nin Çeşme üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisi tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda ekipler söz konusu otele operasyon düzenledi.

şüpheliler ve yakalama:

Operasyonda, kasten öldürme suçunun şüphelisi H.Y. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve E.K. olmak üzere toplam üç kişi yakalandı.

ele geçirilenler:

Otelde yapılan aramalarda bir adet 9x19 mm çapında tabanca ve yedi adet fişek ele geçirildi.

İZMİR&#039;İN ÇEŞME İLÇESİNDE, İSTANBUL&#039;DA İŞLENEN BİR CİNAYETİN ŞÜPHELİSİNİN YUNANİSTAN&#039;A KAÇACAĞI...

İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDE, İSTANBUL'DA İŞLENEN BİR CİNAYETİN ŞÜPHELİSİNİN YUNANİSTAN'A KAÇACAĞI BİLGİSİ ÜZERİNE BİR OTELE DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 KİŞİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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