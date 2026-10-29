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İkinci el pencere bahanesiyle gittiğini söyledi, araçta uyuşturucu bulundu ve 200 bin lira ceza uygulandı

Eskişehir'de polisin 'dur' ikazına uymayan araç durduruldu; sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücüye 200 bin TL ceza ve 2 ay trafikten men uygulandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İkinci el pencere bahanesiyle gittiğini söyledi, araçta uyuşturucu bulundu ve 200 bin lira ceza uygulandı

Eskişehir'de takibi sonucu araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Eskişehir Odunpazarı'nda polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan bir otomobilin durdurulmasıyla araç içinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayda yolcu konumundaki T.A. gözaltına alındı; sürücü C.Ö. ise işlemler için karakola götürüldü.

Olayın seyri:

Yenidoğan Mahallesi'nde ekiplerin dikkatini çeken 34 NN 6080 plakalı otomobil, polisin 'dur' ikazına yanıt vermeyerek kaçtı. Bir süre süren takip sonunda araç, Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı ile Balsu Caddesi kesişiminde durduruldu. Polis tarafından yapılan detaylı aramada, koltuklar ve araç içi çeşitli noktalara saçılmış halde sentetik uyuşturucu maddeler bulundu.

Ayrıca Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yapılan araştırmada, kovalamaca sırasında yola döküldüğü tespit edilen bir miktar uyuşturucu daha ele geçirildi ve muhafaza altına alındı. Aracın yolcu koltuğundaki T.A. isimli şahıs gözaltına alındı; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve tutanak tutuldu.

sürücünün savunması:

Sürücü C.Ö., ifadesinde sanayi bölgesindeki hurdacıdan ikinci el PVC pencere bakmak için yola çıktığını, bu sırada T.A.'nın kendisinden Emek Mahallesi'ne bırakılmasını rica ettiğini söyledi. C.Ö., yolcunun aniden 'Hasımlar geldi, beni çapraz ateşe alacaklar' demesi üzerine panikleyip polisin 'dur' ikazına uymadığını, uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını iddia etti.

Olayın ardından C.Ö. işlemler için emniyete götürüldü; savunmasında uyuşturucuya ilişkin herhangi bir bağlantısı bulunmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında polis ekipleri delil incelemelerine devam ediyor.

yasal işlem ve yaptırımlar:

Olayla ilgili idari işlemler kapsamında 34 NN 6080 plakalı otomobil, trafik güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücünün ehliyetine de aynı süreyle el konuldu. Ayrıca polisin 'dur' ikazına uymamak ve trafiği tehlikeye atmak gerekçesiyle sürücüye 200 bin TL idari para cezası kesildi.

Soruşturma sürerken gözaltına alınan T.A. hakkında da adli ve idari süreçlerin nasıl ilerleyeceği soruşturma sonuçlarına göre netlik kazanacak.

ARAÇ

ARAÇ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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