Manavgat'ta restorana plakasız motosikletle ateş: üç tutuklama, iki adli kontrol

Olayın gelişimi:

22 Ekim 2026 Pazar günü saat 03.58 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan bir restorana, plakasız motosikletle gelen iki kişinin gerçekleştirdiği yaklaşık 6 el ateşle saldırı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan ekipler güvenlik çalışmalarını derhal başlattı.

jandarmanın müdahalesi ve delil çalışmaları:

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ile JASAT ve Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri, olayın aydınlatılması için birlikte çalıştı. Ekipler, olay öncesi ve sonrası toplam 120 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimlik ve hareketlerini belirledi.

yakalanma, ele geçirilenler ve yasal süreç:

Yapılan operasyon sonucunda olaya karıştığı ve iştirak ettiği tespit edilen toplam 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen deliller arasında 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 65 tabancaya ait fişek, 74 uyuşturucu hap, 117 bin lira, olayda kullanılan motosiklet ve tabanca yer aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar Manavgat adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilere; Silahla Ateş Etme, Tabanca İle Ateş Etmek Suretiyle Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlike Sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2521 sayılı kanuna muhalefet ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak suçlamaları yöneltildi.

Cumhuriyet savcılığı ve mahkeme süreci sonucunda Azad Ö., Furkan K. ve Ayberk B. tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi; diğer iki şüpheli S. Ö. ve S. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, ele geçirilen delillerin incelenmesi ve olayla bağlantılı diğer hususların tespiti amacıyla devam ediyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE RESTORANA SİLAHLI SALDIRI OLAYININ ŞÜPHELİSİ OLARAK YAKALANAN 5 KİŞİDEN 3’Ü ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ İSE ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI.