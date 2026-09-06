afyonkarahisar'da mxgp'de dünya şampiyonu ilan edildi

afyonkarahisar'da mxgp finali büyük heyecana sahne oldu

Motor sporlarının önde gelen organizasyonlarından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Türkiye etabı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen final yarışlarıyla tamamlandı. Bu yıl 9. kez düzenlenen yarış, MXGP, MX2, EMX250 ve EMX125 kategorilerinde dünyanın en iyi pilotlarını bir araya getirdi. Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Milletvekili Ali Özkaya ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa yarışları alandan takip etti.

mxgp finalinde herlings farkını ortaya koydu:

Günün en yüksek gerilimli anları MXGP final yarışlarında yaşandı. Startla birlikte pilotlar zorlu Afyonkarahisar pistinde kıyasıya mücadele etti. İlk yarışta Jeffrey Herlings birinciliğe yerleşirken, Tim Gajser yaklaşık üç saniye geride ikinci, Romain Febvre ise üçüncü oldu. Organizasyonun ikinci ayağında da Herlings liderliğini koruyarak rakiplerine baskı kurdu.

İki yarışın toplam sonuçlarının ardından MXGP Türkiye etabının galibi Jeffrey Herlings oldu. Bu sonuçla Herlings, sezon boyunca elde ettiği üstün performansı sürdürerek 2026 dünya motokros şampiyonluğunu ilan etti ve kariyerindeki 6. dünya şampiyonluğunu Afyonkarahisar'da taçlandırdı.

mx2'de genç pilotlardan sıkı çekişme:

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) kategorisinde de gün boyunca heyecan eksik olmadı. İlk yarışı Simon Langenfelder kazanırken, ikincilik Guillem Farres'in oldu; üçüncülük ise 2004 doğumlu Camden McLellan'a gitti. İkinci yarışı ise Guillem Farres lider tamamladı.

İki yarışın puanlaması sonrası MX2 Türkiye etabının birincisi 47 puanla Guillem Farres olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ilk yarışın galibi Simon Langenfelder, üçüncü sırada ise Liam Everts yer aldı.

emx125 ve emx250'de podyum mücadeleleri:

Avrupa Motokros Şampiyonası EMX125 kategorisinin ikinci yarışında genç sporcular arasında yoğun bir rekabet izlendi. Yarışı ilk sırada tamamlayan isim Ricardo Bauer olurken, Avusturyalı Ernecker ikinci, Fransız Sleny Goyer üçüncü oldu.

EMX250 kategorisinde ise ikinci yarışta podyumda Francisco Garcia, Jake Cannon ve Nicolai Skovbjerg yer aldı. Haberde belirtildiği üzere Francisco Garcia, Hollanda'da şampiyonluğunu ilan etmişti ve Afyon etabında da başarılı bir performans sergiledi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen ödül törenlerinde dereceye giren sporcular kupalarını kaldırdı, seyirciler ise şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. MXGP Türkiye, hem yarış zaferleri hem de Jeffrey Herlings'in dünya şampiyonluğunu ilan etmesiyle unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

MOTOR SPORLARININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONLARI ARASINDA YER ALAN DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI’NIN (MXGP) TÜRKİYE ETABI, AFYONKARAHİSAR MOTOR SPORLARI MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NEFES KESEN FİNAL YARIŞLARIYLA TAMAMLANDI.