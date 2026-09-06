Suda mahsur kalan kızıl şahin Pülümür'de kurtarıldı

Pülümür'de suya düşen kızıl şahin kurtarıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Kırmızı Köprü mevkisinde yüzme sırasında üç arkadaşın fark ettiği bir olay, yaralı bir kuşun kurtarılmasıyla sonuçlandı. Uçarken ağaca çarpıp suya düşen kızıl şahin, yüzücüler tarafından sudan çıkarıldı ve yetkililere teslim edildi.

olayın gelişimi ve müdahale:

Olayı gören Ali Çetin, İsmail Çetin ve İsmail Pekin, su üzerinde çırpınan bir kuş gördü. Kuşun ağaca çarpma sonrası suya düştüğünü ve sudan kendi başına çıkamadığını belirleyen üç arkadaş, vakit kaybetmeden suya girerek yaralı kuşu çıkarttı.

Durumu değerlendiren ekipler, kuşun hayatta olduğunu ancak tüyleri ve genel durumunun ıslanmadan kaynaklı zarar görmüş olabileceğini aktardı. Kurtarılan kuşun türü ile müdahalenin zamanlaması, sağlıklı bir iyileşme süreci için belirleyici oldu.

teslim ve tedavi süreci:

Yaralı kızıl şahin, gerekli kontrollerinin ve tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yetkililere haber verildikten sonra, kuşun veteriner kontrolü ve bakımının sağlanacağı bildirildi.

İsmail Pekin olayla ilgili, "Arkadaşlarımızla birlikte yüzmeye geldik. Ağaçtan bir ses geldi. Kızıl şahinin suya düştüğünü fark ettik. Arkadaşımla birlikte suya girip çıkarttık. Ardından Doğa koruma ekiplerini aradık. İnşallah sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Yerel ekipler, benzer durumlarda vatandaşların müdahale sonrası yetkili kuruluşlara haber vermesinin önemine dikkat çekti ve kurtarılan kuşun takip edileceğini belirtti.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE YÜZEN ÜÇ KİŞİ, UÇARKEN AĞACA ÇARPIP SUYA DÜŞEN KIZIL ŞAHİNİ KURTARARAK DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM ETTİ.