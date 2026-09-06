Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2698 -0,06%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Elazığspor farklı galibiyeti penaltıyla perçinledi

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup açılışında Kemal'in iki golü ve 88. dakikadaki penaltısıyla Sebatspor'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elazığspor farklı galibiyeti penaltıyla perçinledi

Elazığspor 3-1 Sebatspor

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. haftasında sahasında oynadığı maçta Sebatspor'u 3-1 yendi. Karşılaşma Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynandı; hakemler Burak Akdağ, Cem Mustafa Akpınar ve Berkay Deniz olarak görevlendirildi.

maçın özeti:

Elazığspor, ilk yarıda etkili bir oyun sergileyerek Kemal'in dakikalar 21 ve 27'deki golleriyle skoru lehine çevirdi. İkinci yarıda Sebatspor, Harun'un 51. dakikadaki golüyle eşitliği aradı ancak maçın kaderini belirleyen penaltı 88. dakikada Kemal'den geldi ve sonuç 3-1 olarak kaydedildi. Maç boyunca Veli (Elazığspor) ile Veysel ve Yasin (Sebatspor) sarı kart gördü.

kadrolar ve değişiklikler:

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (İsmail Esat dk. 84), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Barış Ekincier (Enes dk. 53), Hakan Yavuz (Muhammed dk. 77), Kemal Rüzgar, Onur Eriş, Erhan Kartal, Alperen Pak (Ali Altınöz dk. 84).

Sebatspor: Ahmet Daş, Mete Yıldız, Ahmet Arda Tuzcu (Harun dk. 46), İlker Karakaş (Thierry Karadeniz dk. 84), Veysel Sönmezsoy, Cemal Kızılateş (Güneş dk. 72), Rıdvan Dönmez, Furkan Şan, Burak Yamaç (Eren dk. 46), Burak Asan (Talha dk. 65), Yasin Dülger.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 1. HAFTASINDA ELAZIĞSPOR, EVİNDE SEBATSPOR’U 3-1 YENDİ.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 1. HAFTASINDA ELAZIĞSPOR, EVİNDE SEBATSPOR’U 3-1 YENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uşak'ta karting rüzgarı: Motul şampiyonasının 5. ayağı tamamlandı
images

Alsancak'ta mücadele 1-1 sona erdi: Altay ve Denizli İdmanyurdu puanları paylaşt...
images

Kütahyaspor ilk haftayı farklı galibiyetle açtı
images

Trabzonspor ilk yarıda üstünlüğü garantiledi: Gençlerbirliği 0-3 geride

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Banaz sanayi kavşağında çarpışma: tarlaya devrilen araç ve 6 yaralı

Uşak'ta karting rüzgarı: Motul şampiyonasının 5. ayağı tamamlandı

Kayseri protokolü sahnede: başkan Odakır'ın oğlunun düğün töreni

Alsancak'ta mücadele 1-1 sona erdi: Altay ve Denizli İdmanyurdu puanları paylaştı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı