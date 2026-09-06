Elazığspor farklı galibiyeti penaltıyla perçinledi

Elazığspor 3-1 Sebatspor

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. haftasında sahasında oynadığı maçta Sebatspor'u 3-1 yendi. Karşılaşma Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynandı; hakemler Burak Akdağ, Cem Mustafa Akpınar ve Berkay Deniz olarak görevlendirildi.

maçın özeti:

Elazığspor, ilk yarıda etkili bir oyun sergileyerek Kemal'in dakikalar 21 ve 27'deki golleriyle skoru lehine çevirdi. İkinci yarıda Sebatspor, Harun'un 51. dakikadaki golüyle eşitliği aradı ancak maçın kaderini belirleyen penaltı 88. dakikada Kemal'den geldi ve sonuç 3-1 olarak kaydedildi. Maç boyunca Veli (Elazığspor) ile Veysel ve Yasin (Sebatspor) sarı kart gördü.

kadrolar ve değişiklikler:

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (İsmail Esat dk. 84), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Barış Ekincier (Enes dk. 53), Hakan Yavuz (Muhammed dk. 77), Kemal Rüzgar, Onur Eriş, Erhan Kartal, Alperen Pak (Ali Altınöz dk. 84).

Sebatspor: Ahmet Daş, Mete Yıldız, Ahmet Arda Tuzcu (Harun dk. 46), İlker Karakaş (Thierry Karadeniz dk. 84), Veysel Sönmezsoy, Cemal Kızılateş (Güneş dk. 72), Rıdvan Dönmez, Furkan Şan, Burak Yamaç (Eren dk. 46), Burak Asan (Talha dk. 65), Yasin Dülger.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 1. HAFTASINDA ELAZIĞSPOR, EVİNDE SEBATSPOR’U 3-1 YENDİ.