Tribünde sarı poşet eylemine Kocaelispor-Amedspor maçında 5 kişiye gözaltı kararı

olayın detayları:

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Turka Kocaeli Stadyumu’nda dün oynanan Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler müsabakası öncesinde tribünlerde yaşanan eylemlerle ilgili soruşturma başlattı. İddialara göre bazı taraftarlar, rakip takım taraftarlarını provoke etmek amacıyla tribünlerde 'sarı poşet' salladı.

soruşturma ve hukuki dayanak:

Savcılığın açıklamasında, söz konusu eylemler nedeniyle şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 6222 Sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca 'tehdit veya hakaret' içeren tezahürat suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada yer alan ifadede, "Müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında... soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına yönelik talimat verildiği kaydedildi. Savcılık, şüphelilerin yakalanması ve ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmanın yönü ve olası adli işlemler hakkında karar verileceğini bildirdi.

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, KOCAELİSPOR-AMEDSPOR MAÇINDA TRİBÜNLERDE "SARI POŞET" SALLAYARAK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETTİKLERİ VE 6222 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETTİKLERİ GEREKÇESİYLE 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI. SAVCILIK, ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ.