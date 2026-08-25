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Başiskele’de cadde ve kavşaklar modernize edildi, ulaşım güvenliği arttı

Başiskele’de İSU'nun altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Cumhuriyet Caddesi ve bağlantı yolları yenilenerek ulaşım daha güvenli ve konforlu oldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Başiskele’de cadde ve kavşaklar modernize edildi, ulaşım güvenliği arttı

Başiskele’de ulaşım hatlarına yapılan düzenlemeler

Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İSU tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, Başiskele’de önemli ulaşım güzergahlarında üstyapı düzenlemeleri tamamlandı. Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere kavşak ve bağlantı yollarında yapılan müdahaleler, bölgedeki trafik akışını düzene sokmayı ve yaya ile araç güvenliğini artırmayı hedefliyor.

cumhuriyet caddesi'nde üstyapı çalışmaları:

Cumhuriyet Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları yapıldı; üzerine asfalt, yeni kaldırım ve baskı beton imalatları uygulandı. Cadde boyunca estetik ve aydınlatma standartlarını yükseltmek amacıyla 59 dekoratif aydınlatma direği yerleştirildi. Toplu taşıma duraklarının güvenliğini sağlamak için durak cebi oluşturulurken, araçların düzenli park edebilmesi adına çeşitli parklanma alanları düzenlendi. Bu uygulamalar caddeye hem fonksiyonel hem de görsel anlamda modern bir görünüm kazandırdı.

kavşak, altyapı ve yağmur suyu düzenlemeleri:

Cumhuriyet Caddesi ile Hastane Caddesi kesişimindeki yeni kavşak düzenlemesi, trafik akışını daha güvenli ve düzenli hale getirdi. Cumhuriyet Caddesi’nin devamında yer alan Hacı Mahmut Caddesi’nde de altyapı hatları yenilenerek bölgesel bağlantılar güçlendirildi. Yağmur suyu altyapısında yapılan iyileştirmeler kapsamında 32 yağmur suyu ızgarası yerleştirildi ve altyapı bacaları yol seviyesine uygun hale getirildi; böylece yağmur suyunun tahliyesi daha sağlıklı şekilde sağlanacak.

Tamamlanan düzenlemeler, Başiskele’nin ulaşım konforunu artırırken bölgenin estetik görünümüne de katkı sundu. Yapılan müdahaleler sayesinde sürücüler ve yayalar için daha güvenli, daha düzenli ve daha rahat bir ulaşım ortamı sağlanmış oldu.

BAŞİSKELE’DE TAMAMLANAN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA ÖNEMLİ ULAŞIM GÜZERGAHLARI...

BAŞİSKELE’DE TAMAMLANAN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA ÖNEMLİ ULAŞIM GÜZERGAHLARI YENİLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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