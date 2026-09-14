Afyonkarahisar'da sınıflar doldu: 142 bin 535 öğrenci yeni eğitim yılına başladı

Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle açıldı

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naciye Aktaş öncülüğünde gerçekleştirilen açılış, Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulunda yapıldı. Kent genelinde 971 eğitim kurumunda, 11 bin 258 idareci, öğretmen ve kurum personeliyle 142 bin 535 öğrencinin ders başı yaptığı bildirildi.

Törenin gösterileri ve içerikleri:

Programda öğrencilerin gerçekleştirdiği okçuluk, matrak ve floor curling gösterileri yoğun ilgi çekti. Ayrıca şiir ve halk oyunları sunumları da yer aldı. Vali Aktaş, geleneksel ve sportif faaliyetlerin çocukların fiziksel gelişimine katkı sağladığını; takım çalışması, dikkat ve koordinasyon becerilerini desteklediğini belirtti.

Vali Aktaş'ın mesajı ve ziyaretleri:

Konuşmasında yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Aktaş, öğrencilerin yalnızca akademik değil sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişmesinin önemine vurgu yaptı. Aktaş, "Valilik olarak il genelinde 971 eğitim-öğretim kurumumuz, 11 bin 258 idareci, öğretmen ve kurum personelimizle 142 bin 535 öğrencimizin güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Programın ardından Vali Aktaş, birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİYE AKTAŞ, KENT GENELİNDE 971 EĞİTİM KURUMUNDA 11 BİN 258 İDARECİ, ÖĞRETMEN VE KURUM PERSONELİYLE 142 BİN 535 ÖĞRENCİNİN DERS BAŞI YAPTIĞINI İFADE ETTİ.