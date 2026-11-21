Adıyaman'da yolcuğu son bulan kaza

Adıyaman'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza, Adıyaman-Kahta karayolu fuar alanı yakınlarında meydana geldi ve olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza ve acil müdahale

Kazada sürücü Ömer A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve değerlendirme

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer olayın nedenini ve oluş şartlarını belirlemek üzere inceleme yapıyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.