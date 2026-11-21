Maç ve hakem atamaları:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında bugün Galatasaray ile Samsunspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00’da başlayacak müsabakada düdük çalacak isim Ali Şansalan.

Şansalan’ın saha içi yardımcıları Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir olurken, dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak.

VAR düzeni ve görevliler:

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR görevlisi olarak ise Suat Güz eşlik edecek.

Atanan hakem kadrosu, maç içerisindeki kritik kararların takibi ve uygulamasında belirleyici olacak; hem saha içi ekip hem de VAR hattı, müsabakanın yönetiminde kilit rol üstlenecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK GALATASARAY-SAMSUNSPOR MÜSABAKASININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) ERKAN ENGİN OLDU.