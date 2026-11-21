Villa havuzunda mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Gökçebel mevkiinde bir villanın bahçesine giren yaban domuzu, villadaki yüzme havuzuna düştü. Sabah saatlerinde havuz kenarında hayvanla karşılaşan ev sahibi kısa süreli şaşkınlık yaşadı ve durumu yetkililere bildirdi.
olay nasıl gelişti:
Ev sahibi, sabah uyandığında havuzdan çıkmaya çalışan domuzla karşılaştı. İlk müdahalesinin ardından hayvanın güvenli bir şekilde kurtarılması için çeşitli kurumlarla irtibata geçti.
itfaiyenin müdahalesi ve sonuç:
Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda yaban domuzunu havuzdan çıkardı. Kurtarılan domuz, gerekli işlemlerin ardından doğal yaşam alanına geri bırakıldı.
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE YÜZME HAVUZUNA DÜŞEN YABAN DOMUZU, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.
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