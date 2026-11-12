Afyonkarahisar'ın yerli elektrikli araçları İzmir fuarında ilgi çekti

fuarda sergilenen modeller ve öne çıkan teknik veriler:

İzmir'de düzenlenen 2. Motta Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı'nda Afyonkarahisar'da üretimi gerçekleştirilen Forever markasının elektrikli araçları ziyaretçilerin dikkatini çekti. Standda yer alan ürün gamı; binek sınıfında XEV ve FAM ile ticari seçenek olarak TRAGO damperli kamyonetten oluştu. Organizasyonda öne çıkan teknik bilgiye göre modellerin menzili yaklaşık 120 kilometre, azami hız değerleri ise 45-51 km/s aralığında bildirildi.

üretim, şarj ve kullanım koşulları:

Proje, Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer ile genç girişimci Berat Beşer öncülüğünde Afyonkarahisar'da üretim ve montaj hattında yürütülüyor. Araçların şarjı için standart 220 volt ev prizinin yeterli olduğu ve batarya kapasitesine bağlı olarak şarj süresinin 4 ila 6 saat arasında değiştiği belirtildi. Ayrıca modellerin B1 sınıfı ehliyet ile, 16 yaşından itibaren kullanılabildiği, bu nedenle özellikle kısa mesafe ve şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik tasarlandığı vurgulandı.

ticari seçenekler ve tanıtım etkisi:

Ticari ürün gamındaki TRAGO damperli kamyonetin taşımacılık kapasitesi de paylaşılırken, aracın yaklaşık 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Fuarda ve sosyal medyada görülen ilgi, yerli üretim girişiminin tanıtımına katkı sağladı; ziyaretçiler hem tasarım özelliklerine hem de pratik kullanım koşullarına yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi, markanın yerel üretim ve şehir içi ulaşım çözümleri olarak konumlandırılmasına destek verdi.

AFYONKARAHİSAR’DA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FOREVER MARKA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR, İZMİR’DE DÜZENLENEN 2. MOTTA EGE MOTORLU TAŞITLAR FUARI’NDA ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU.