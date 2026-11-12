Denizli’den örnek girişim: Çavuşoğlu organ bağışında öncülük etti

ziyaret ve amaç:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Özban’ı ağırladı. Görüşmede organ bağışı bilincinin yaygınlaştırılması, kayıtların güncellenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması yönündeki çalışmalar ele alındı. Ziyaret, organ yetmezliğiyle mücadele eden hastalara umut olma hedefinin vurgulandığı bir platform olarak öne çıktı.

başkanın kayıt yenileme süreci:

Başkan Çavuşoğlu daha önce organlarını bağışladığını fakat sistem güncellemeleri nedeniyle bağış kaydının güncel olmadığını belirterek, bugün yeniden sisteme kayıt yaptırdı. Bu adımı toplumdaki sorumluluk duygusunun bir yansıması olarak değerlendiren Çavuşoğlu, organ bağışının zorunlu değil gönüllü ve kolay bir işlem olduğunu hatırlattı. Yapılan görüşmede, kayıtların güncel tutulmasının uygun organların ihtiyacı olan hastalara ulaşmasında kritik öneme sahip olduğu tekrarlandı.

farkındalık çağrısı ve hedefler:

Topluma seslenen Başkan Çavuşoğlu, tüm vatandaşları organ bağışına destek olmaya davet etti ve bağışın başka bir insan için yeni bir umut anlamına geldiğini vurguladı. Çavuşoğlu, Denizli’yi organ bağışı konusunda örnek iller arasına taşımayı hedeflediklerini belirtirken, yerel yönetim olarak bu konuda öncü rol üstleneceklerini ifade etti. Bu çağrı, hem bireysel sorumluluk hem de kamu kurumlarının koordinasyonuyla hayata geçirilmeye çalışılan bir stratejinin parçası olarak sunuldu.

tonkkd’nin değerlendirmesi:

Prof. Dr. Murat Özban, Denizli’de düzenlenen kongreye belediyenin sağladığı katkı ve destekler için teşekkür etti. Özban, başkanın verdiği sözü yerine getirerek yeniden bağışçı olmasının toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirtti ve organ naklinin pek çok hasta için hayata tutunmanın tek yolu olabildiğini vurguladı. Kayıtlı bağışçı sayısının artmasının uygun organların zamanında yönlendirilmesi açısından hayati olduğunu ifade etti.

Görüşme sonucunda, belediye ve TONKKD arasında ortak iletişim ve bilgilendirme çalışmaları için hazırlıkların başlatıldığı, kayıt yenileme süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik adımların atılacağı belirtildi. Etkinlikler, bilgilendirme kampanyaları ve kurumlar arası iş birliğiyle organ bağışı konusunda sürdürülebilir bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Öne çıkan nokta: Başkan Çavuşoğlu’nun yeniden organ bağışçısı olarak sisteme kaydolması, yerel düzeyde örnek teşkil eden bir adım olarak değerlendirildi ve halka açık çağrı ile bu sürecin yaygınlaştırılması amaçlandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ (TONKKD) YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MURAT ÖZBAN’I AĞIRLADI. GÖRÜŞMEDE ORGAN BAĞIŞI BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINIRKEN, BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU YENİDEN ORGAN BAĞIŞÇISI OLARAK FARKINDALIK ÇAĞRISINDA BULUNDU.